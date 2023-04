Maďarské hudební uskupení Chicago Blues Union bude dnes večer (ve čtvrtek 20. dubna) dalším z hostů koncertního seriálu Jarní jazz & bluesové dny ve Valašském Meziříčí. Na Malé scéně za oponou v místním kulturním zařízení zahraje od 19.30 hodin.

T. Rogers & Jenő Fekete & Chicago Blues Union vystoupí na Malé scéně za oponou ve Valašském Meziříčí ve čtvrtek 20. dubna od 19.30 hodin.

Chicago Blues Union je nový projekt členů T. Rogers Bandu z Budapešti, s nimiž hraje známý maďarský bluesman Jenő Fekete. Tato formace interpretující chicagské blues 50. a 60. let vydala v únoru 2022 eponymní album (album interpreta pojmenované pouze názvem této skupiny či jménem hudebníka – pozn. red.)

„Pokud bychom měli zmínit jen jedno jméno z maďarské bluesové scény, byl by to Jenő Fekete. Veterán, kytarista, zpěvák a skladatel, legenda žánru,“ říká dramaturg meziříčské Malé scény za oponou Karel Prokeš.

Jenő je více než tři desítky let nejen milovníkem blues, ale také znalcem žánru. Do centra pozornosti posluchačů se dostal s Palermo Boogie Gang, pak založil společnost Muddy Shoes, kterou provozuje již 25 let.

„V běhu uplynulých třiceti let jsme ho ale slyšeli hrát s mnoha soubory, s různými hudebníky, Někteří z nich patří v bluesovém světě do první lajny, jmenovitě David Honeboy Edwards, Junior Wells, Luisiana Red, Larry Garner… V devadesátých letech zahříval pódium pro B.B. Kinga,“ připomíná Prokeš.

Příběh T. Rogers Bandu začal v roce 2003. Předtím nahráli čtyři alba. Nejnovější – Simple Life – s nimi nahrál Keb 'Mo', několikanásobný laureát americké Grammy.

Tři z jejich písní se dostaly do finále Mezinárodní skladatelské soutěže ve dvou různých letech: skladba Sun on my Back byla nominována v Acoustic Music Awards.

Koncertovali s vítězem Memphis Blues Challenge Seanem Carneym, s bluesovou legendou New Orleansu Memem Shannonem. „Také poskytli support dvojnásobnému vítězi britské blues Award Sonu Henrymu a vystoupili s Ford Blues Bandem. Na vlastní pěst zasévali své pojetí blues po celé Evropě,“ líčí Karel Prokeš.

Kapela (a s ní zmíněný Jenő Fekete) počátkem roku 2022 nahrála album Chicago Blues Union, což je slovy Carlese Gettela "setkání bláznivých bluesmanů, kteří si nárokují přední pozici mezi nejzasvěcenějšími formacemi z kategorie chicagského blues, vzdávajíc hold hvězdám, jako jsou Little Walter, Willie Dixon, Junior Parker nebo Sonny Boy Williamson“.

T. Rogers a Jenő Fekete otvírají album cover verzí bluesových standardů skladbou Born In Chicago, zjevným projevem úcty k Paulu Butterfieldovi. „A pak už to jede. Skladba za skladbou vytrvale udržuje vysokou úroveň. Hudebníci přesně vědí co hrají a proč právě takhle,“ říká Prokeš.

A nade vším je podle něj jasný záměr, jímž je jejich potřeba hudebníků vyjádřit svůj respekt i příslušnost k bluesové tradici v každé notě. „A co tak skvěle zní z nahrávek, s maďarským temperamentem směle rozvádějí na scéně v divoké jízdě do bluesového ráje,“ uzavírá Karel Prokeš.

T. Rogers & Jenő Fekete & Chicago Blues Union vystoupí na Malé scéně za oponou ve Valašském Meziříčí ve čtvrtek 20. dubna od 19.30 hodin. Vstupné v předprodeji 180, na místě 200 Kč, pro držitele permanentky 125 Kč.