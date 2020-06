Dnes a zítra čekají návštěvníky na třech pódiích v areálu meziříčského zámku Žerotínů na dvě desítky dalších souborů a sólistů. Jak se pořadatelé vyrovnali s omezeními, které přinesla epidemie koronaviru, prozradil Deníku dramaturg Karel Prokeš.

*Ustupující koronavirová epidemie řádně „provětrala“ kalendář letošní festivalové sezony. Řada pořadatelů se rozhodla akce bez náhrady zrušit či alespoň odložit. Také jste si s touto myšlenkou pohrávali nebo jste si nepřipouštěli, že by se letos Špalíček nekonal?

Na jaře jsme přípravu festivalu opravdu zabrzdili. Nicméně, ve chvíli, kdy se začala rýsovat možnost pořádání kulturních akcí aspoň pro sto lidí, začali jsme s ředitelem pořádajícího Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí vážně diskutovat o možnosti realizovat festival aspoň formou pěti samostatných koncertů. A když se objevilo světýlko naděje na zvýšení kapacity až do tří set návštěvníků, bylo rozhodnuto - festival pojede v areálu zámku Žerotínů tři dny na třech scénách. Takže přesně ve chvíli, kdy řada jiných festivalů stahovala vlajky na půl žerdi, prapor Valašského špalíčku se rozevlál.

*Příprava programu není otázkou posledních měsíců před festivalem, chystá a domlouvá se daleko dopředu. Nakolik jste již připravenou dramaturgii museli měnit? Přišli jste například o zajímavá zahraniční jména…

Programový záměr vyplývá z dlouhodobé koncepce, konkrétní program, chceme-li dosáhnout na dotaci z veřejných zdrojů, musí být jasný už v září předchozího roku. A vyjednávání s některými umělci může trvat i několik let. Není to otázka nějakého přemlouvání. Oni většinou hrát chtějí, ale nám jde o konkrétní termín a dohodu v rozumných podmínkách. Nemůžeme do Valmezu stahovat kapelu z Velké Británie v době, kdy koncertuje v USA.

The Blues Band s Paulem Jonesem, který tu měl letos hrát, jsme oslovili už v roce 2017 a jejich koncert holt musíme opět odložit. Nelítají letadla, nemůže sem přijet bluesman Dave Kelly, ani skvělý kytarista Eric Bell, zakladatel Thin Lizy. A nedokázali jsme sem nakonec dostat ani Livin´ Blues Xperience z Holandska, kteří by se sice dokázali dopravit "po zemi", ale jejich vystoupení na Valašském špalíčku bylo podmíněno koncertem v Polsku, kde nyní koncertovat nelze. Z podobných důvodů jsme letos museli oželet také celý polský program, tedy Antologia Polskiego Bluesa, część 3 se také odkládá na příští rok.

Není také úplně jednoduché "větší" festival v aktuálních podmínkách produkčně přeorganizovat na "menší" (nemám teď na mysli proškrtávání programu, to je to poslední, na co jsme mysleli), aby to byl pořád dobrý, ideově naplněný a ve složité situaci zaplatitelný festival. Nicméně, oslovili jsme potenciální partnery, bez jejichž pomoci by to nešlo, hudebníky a kapely, a všichni se rozhodli společně s námi tenhle projekt realizovat. Zkrátka, byly doby, kdy nám hudba pomáhala přežít a zachovat si zdravý rozum v nenormální normalizaci a nyní přišel čas, kdy je třeba zase pomoct té hudbě.

*Podařilo se udržet onen „retro“ nádech festivalu odkazující na big beatovou éru a hudbu 60. a 70. let?

Za tím „retro“ stylem si stojíme. Nikdo to takhle nedělá a hodně lidí tuhle koncepci oceňuje. Je třeba potěšit pamětníky a mladší publikum informovat o tom, jaká esa tady stála v době, kdy v téhle hudbě bylo všechno poprvé. Ale samozřejmě, nejde o to, zorganizovat na Valašském špalíčku schůzi důchodců. Vystupuje tu i řada mladých muzikantů, kteří ve své tvorbě a projevu nekopírují, nýbrž ctí tu big beatovou dekádu.

*Bylo obtížné přesvědčit některé hudebníky, aby na festivalu vystoupili? Právě z obav z koronaviru? Nebo jsou muzikanti po několika měsících pauzy tak hudebně „vyhladovělí“, že žádné obavy neřeší?

Nebylo to obtížné. Problém je jinde. Změnila se ekonomická situace. V první řadě jsme samozřejmě oslovili kapely, které figurovaly už v původní verzi programu. A s dohodou, která odpovídá aktuální realitě, včetně různých hygienických a organizačních opatření, vlastně všichni muzikanti souhlasili. Příkladně se v tom choval třeba Václav Neckář.

*Letmé nahlédnutí do programu Valašské špalíčku potvrzuje, že se vám jej podařilo poskládat bohatý a pestrý. Zahajoval zmíněný Václav Neckář a je zde celá řada dalších známých jmen. Ze kterého máte letos největší radost? Čí koncert si v pátek či sobotu nenecháte ujít?

To je otázka, na kterou moc neumím odpovědět. Na festivalu nehraje nikdo, koho bych nechtěl vidět. Pro mě je stejně důležitý hudebník, na kterého chodí do klubů padesátka věrných posluchačů, jako britský rocker Jack Moore, který by v sobotu měl letošní festival „hvězdně“ zakončit.

*Pokud se přece ještě vrátím ke koronaviru – festival jistě provázejí zvýšená opatření. S čím mají návštěvníci počítat, jak se chovat, aby si všichni festival co nejlépe užili?

Ze zkušenosti věřím, že festival bude, tak jak začal, až do konce opět setkáním lidí z různých měst a míst, kteří se tu rádi potkávají a už před festivalem se na tom setkání domlouvají na sociálních sítích. S jistou hrdostí konstatuji, že Valašský špalíček je především kulturní akcí ve všech proporcích, že je hlavně hudební přehlídkou. Nejme festivalem, kam lidi chodí zapařit v hromadě zbytečného hluku. Od toho se také odvíjí přirozené dodržování základních pravidel, které si diktuje fakt, že tady doznívá epidemie a je to jako po požáru. Nikdo přesně neví, zda se to ještě někde znovu nerozhoří. Takže návštěvníci jsou opatrní a my dáváme pozor. Na místech, kde je to potřeba, jsou k dispozici desinfekční prostředky. A jistě, je dobré vzít na vědomí, že část programů probíhá v interiéru a v uzavřených prostorách je na místě mít s sebou tu maskovací roušku.

PROGRAM FESTIVALU VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK:

Pátek 26. 06. 2020

16.00 Emil Viklický & Luboš Andršt & Jan Hrubý j.h. - 40 let alba Capricornus (CZ) / Sál KZ

17.00 Impuls feat. Zdeněk Fišer (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Jiří Šlupka Svěrák (C&K Vocal) & Stará kolena (CZ) / Sál KZ

19.00 Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Tony Ackerman & Zdeněk Jahoda (USA / CZ) / Sál KZ

21.00 Jazz Q (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 James Harries (UK) / I. nádvoří zámku Žerotínů

23.00 ZVA 12 - 28 Band - 30 let (SK) / II. nádvoří zámku Žerotínů

Sobota 27. 6. 2020

9.00 WALLACHIAN NOT - PSYCHEDELIC BREAKFAST:

50 let po Beatles - Audiovizuální pořad k výročí rozchodu legendy beatového věku

uvádí Václav Seyfert

12.00 Sedmiranný blues - Triga C. K. Vocalu (CZ) / Sál KZ

13.00 Petr Linhart (CZ) / I. nádvoří zámku Žerotínů

14.00 Dáša Ubrová & Milan Kašuba - 80 let & Vincenc Kummer (CZ) / Sál KZ

15.00 Majerovy brzdové tabulky (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Jakub Noha (CZ) / Sál KZ

17.00 C&K Vocal a hosté - 50 let (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Ľuboš Beňa & Prospektori & Peter Bonzo Radványi j.h. (SK) / I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 PBK Blues - Tribute to Nalepa Czech Volume (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 František Segrado & Něco hezkého (CZ) Sál KZ

21.00 Gerald Clark (JAR) / I. nádvoří zámku Žerotínů

22.30 Gary Moore Tribute Band feat. Jack Moore (UK) / II. nádvoří zámku Žerotínů