Před námi na stole leží tvoje nové autorské album 100% live. Co můžeš o své prvotině říci?

Je hotová (smích). Největší část muziky se natáčela od prosince do dubna, něco málo se pak dotáčelo ještě během května a června. Na desce jsou autorské písničky, které jsem napsal za minulé období. Díky lockdownu jsem měl prostor se jim věnovat, dotáhnout je do konce. Natáčelo se převážně ve vsetínském studiu Wahls Record u Karla Hajdíka a Dušana Trličíka. Točilo se ale také u Petra Bazela a něco i u Natálky Kozubíkové a Vojty Kozubíka doma. Takže v podstatě ve třech různých studiích.

Tvoji fanoušci tě znají jako „kluka s kytarou“. Vystupuješ sám. Album jsi ale natočil s kompletní kapelou. Proč?

Chtěl jsem ji mít trošku barevnější a také se posunout někam jinam. Dát posluchačům něco jiného, než na co jsou u mě zvyklí. Samozřejmě, tak jak mě lidi znají, tak budu vystupovat i nadále. Ale když budou větší akce a také chuť, rád vystoupím i s celou kapelou.

Toto natáčení ale nebyla tvoje první zkušenost s hraním s kompletní kapelou za zády…

Je to pravda. Kromě toho, že vystupuju sólo, hrávám také ve zlínské rokenrolové kapele (Rock & Rollers). Měl jsem i řadu dalších projektů, srdcovou záležitostí je první kapela Evakuace. Hrával jsem taky s tátou. To byla škola na štacích typu svatby, večírky, oslavy – k nezaplacení. Lepší než plno zkoušek (úsměv).

Když se vrátím ještě hlouběji do minulosti – vím, že jsi začínal u folkloru, v cimbálové muzice. Jak ses od valašské lidové písničky dostal k tomu, co děláš teď?

Už dříve jsem obojí kombinoval. Na jedné straně byl folklor, na druhé poprocková muzika. Folklor mi dal spoustu základů, například jak muziku cítit. Je to muzika lidová, která vychází z člověka. V určitou dobu už jsem toho ale měl až až. Přirozeně vyplynulo, že jsem se začal věnovat naplno jen populární, kytarové muzice.

Tvůj repertoár je plný známých hitů, jde ale o převzaté písničky. Tvoje nová deska je však plně autorská. Kdy přišel ten zlom, kdy sis řekl: měl bych začít psát vlastní písničky?

Zkoušel jsem to už dříve, ale pořád jsem si tím nebyl jistý. Impulsem byla moje setkání se skvělým muzikantem a textařem Honzou Žambochem, který byl mimochodem kmotrem mé nové desky. Byl to právě Honza, který mě neustále pošťuchoval, že bych měl zkusit psát vlastní věci. Nakonec jsem se k tomu tedy odhodlal, i když začátky byly spíše úsměvné. Psát vlastní písničky je úplně jiná disciplína. Když máš převzaté skladby, lidé je znají a nějakým způsobem na ně reagují. S autorskými věcmi je to něco jiného. Postupně to ale začalo nabíhat, trochu mě korigoval i můj táta. Například na titulní písničce z alba 100% live jsme pracovali spolu.

O čem tedy píše a zpívá Bolek Vjaclovský?

O životě, o holkách, o zážitcích, o lásce. O tom co žiju a prožívám, o tom co vidím kolem sebe. I název desky 100% live je vlastně taková slovní hříčka. Jednak odkazuje na to, že na veřejnosti hrávám zásadně jen naživo, a také, že to, co je na desce, je život. Že to jde ze mě. Je to vlastně jakási pozvánka do mého života.

Jakým způsobem písničky skládáš?

Skládám s kytarou. Napadne mne nějaký text, úryvek, který potom dál rozvíjím. A může se stát, že nakonec myšlenka uteče, skloní se jinam. Stalo se to například s písničkou Skvělá žena, kterou na desce zpívám jako duet s Kamilou Polonyovou. Chtěl jsem původně psát o skvělé ženě, o tom, jak jsme se potkali a tak dále. Ale ve finále to skončilo tím, že jsme popisoval, jak to vlastně chlapi se ženskýma mají. Že nejdřív je to samá láska, pak se do toho investuje, no a nakonec jsou v čoudu (smích). Má to trošku obrácený konec, ale je to o životě. Samozřejmě to ale není zkušenost s mojí ženou (úsměv).

To bychom měli zvlášť zdůraznit…

Rozhodně. O mé ženě jsou na desce úplně jiné písně. Jsou tam také písně o dětech, třeba o mé dceři Marlen. To byla písnička, která ze mne vypadla v podstatě den předtím, než se Marlen narodila. Přijel jsem z jednoho hraní asi ve tři ráno a napadl mě určitý motiv, který jsem si začal rozepisovat. No a ráno jsme jeli do porodnice. Během čekání jsem si ‚datloval‘ do telefonu a text byl hotový. Jen se to potom trošku upravilo.

Jaké potřebuješ ke skládání rozpoložení – musí u toho být právě emoce, třeba jako v případě narození dcery?

Emoce určitě. Nebo momentální okamžité nápady. Když mě napadne nějaký slogan či motiv, hned si jej nahraju nebo zazpívám do telefonu. A později si to rozpracuju. Musím na to ale mít klid, pohodovou atmosféru. Musím mít prostor na přemýšlení, na hraní si se slovy. Aby to mělo příběh – jak se říká – hlavu a patu. Aby to dávalo smysl.

Na natáčení alba ses obklopil řadou šikovných muzikantů, jak sis vybíral obsazení kapely?

Původně jsem chtěl zapojit kluky, s nimiž hrajeme v už zmiňované zlínské rokenrolové kapele. Nakonec jsem ale zkontaktoval nejprve baskytaristu Marka Bogara. S Markem jsme také v jedné kapele dříve hráli, známe se a mně se líbí, jaký má přístup k muzice, jak ji cítí. Marek mi pak dal kontakt na (bubeníka) Libora Jandíka, se kterým hrál v kapele Tabáskova partyja. No a postupně se to skládalo. Začaly se tvořit aranže, pustil se do toho Vojta Kozubík, který je také vynikající muzikant. Vokály zpívala Natka Kozubíková – to je zase v podstatě část kapely Naty & Gents. Důležité pro mne bylo, jak ti lidé muziku cítí, že to mají ze sebe.

Na albu je dvanáct písniček. Ale jistě píšeš i další. Kolik autorských už dohromady vzniklo?

Včetně těch, které jsem vybral na album, jsou jich asi dvě desítky.

Už se tedy začíná střádat materiál na další budoucí album?

Je to tak. Vybírám, zkouším.

Debutová deska je na světě, jaký bude teď tvůj hudební směr? Změní se něco?

Směřuju trošku někam jinam. Chtěl bych samozřejmě prorazit. Láme se ve mně, jestli se pustit do úplného mainstreamu, nebo mít spíš pohodu. V každém případě mířím tak, aby mě to stále bavilo. Protože, jak mě hudba přestane bavit, přestanu ji dělat. Zatím mě to naplňuje, je to všelék na všechny neduhy, strasti. Dokud to půjde ze mne a bude mne to bavit, bude to dobré. Pokud deska uspěje, prorazí, budu samozřejmě rád. Pokud ne, budu rád, že jsme něco zanechal, že po mně něco zbude. Nechávám to plynout.