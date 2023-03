Nevšední hudební zážitek nabízí ve čtvrtek 23. března vsetínskému publiku zdejší Dům kultury. Malý sál bude patřit netradičně pojatým písním liverpoolských Beatles v podání Waltera Fischbachera a jeho Phishbacher Tria.

Walter Fischbacher Trio. | Foto: se svolením DK Vsetín

Kapela tří muzikantů z různých zemí střední Evropy se ve Vsetíně zastaví na svém evropském turné. Jazzové předělávky legendárních skladeb si diváci mohou poslechnout od 19 hodin.

„Walter Fischbacher není vsetínskému publiku neznámý, vystupuje u nás poměrně často. Naposledy jsme jej přivítali v roce 2021, kdy zahrál s basistou Stevem Clarkem na Vsetínském jazzovém festivalu,“ připomněla produkční Domu kultury Eva Hennelová.

Chantal Poullain okouzlí Vsetín svými šansony v doprovodu jazzového tria

Tentokrát talentovaný rakouský umělec představí jazzové pojetí písniček kultovní skupiny The Beatles se svým jazzovým triem. Kapela v mezinárodním složení Walter Fischbacher (USA) – piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas a Alex Bernath (D) – bicí je známá jako skvělá doprovodná kapela mnohých zpěváků, a především amerických zpěvaček.

Hudební ukázka: Let It Be (Beatles Cover)

Zdroj: Youtube

Nové album složené z jazzových předělávek písní Beatles natočilo Phishbacher Trio v roce 2022 a v letošním roce s ním vyráží na velké evropské turné, na kterém se zastaví právě také ve vsetínském Domě kultury.

„Koncert špičkových hudebníků bude jistě mimořádným zážitkem, srdečně zveme do Malého sálu,“ přidala závěrem pozvání Hennelová.