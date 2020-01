Allison Wheeler je jazzová zpěvačka, pedagožka a skladatelka z kalifornského Monterey. Je všestrannou zpěvačkou se silným zaměřením na improvizaci.

„Nedávno absolvovala jazzová studia na University of Northern Colorado a získala cenu prestižního časopisu Down Beat za vokalistu roku 2018,“ připomněl Ondřej Smolka z KZ Valašské Meziříčí.

Na Malé scéně za oponu ji doprovodí talentovaný pianista mladé generace původem z Ruska Daniel Bulatkin. Ten se rychle etabloval na české jazzové scéně.

„Získal již několik ocenění v jazzových soutěžích a učí se u těch nejlepších jako jsou Omer Klein, Brian Charette, Vojtěch Eckert, Jiří Levíček a jiní,“ vyjmenoval Smolka.

Cílem skupiny, kterou Daniel Bulatkin zakládal v roce 2016, bylo uvádět méně známé skladby velikánů post-bopu (podžánr jazzu – pozn. red.). Zmínit můžeme Billa Evanse, Woodyho Shawa či Herbieho Hancocka.

„V současnosti jeho kapela hraje zejména autorskou tvorbu všech členů,“ přiblížil Smolka.

Koncertní cyklus Jarní jazz & bluesové dny se na komorní Malé scéně za oponou uskuteční letos už pošesté. Sedmičku koncertů zahajuje zmíněné duo Allison Wheeler a Daniel Bulatkin.

Do konce dubna se dále představí američanka Marriane Solivan, britský bluesman Steve „Big Man“ Clayton & The Wild Bluesmen, kapela Three For Silver, James Harries, Nicole Zuraitis & Waltre Fischbacher Trio a trio Petry Börnerové.

Vstupenky na celý cyklus Jarní jazz & bluesové dny 2020 i na samostatný koncert Wheeler/Bulatkin jsou k dostání v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí a online na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz.