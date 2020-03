Jamesovy singly Superstition, Lights a Salvation z nově vydané desky u hudebního vydavatelství Tranzistor slaví úspěch a pravidelně zní na vlnách tuzemských i evropských rozhlasových stanic.

„Jeho hudba je výsostně autorská, originální a osobitá. Ať už melancholická nebo plná hravosti a euforie, vždycky má navíc naléhavost Harriesova hlasu a pořádnou dávku charismatu,“ říká Klára Blažková z Domu kultury Vsetín.

James Harries podle ní nepostrádá energii dítěte ani lyrické vyjadřování básníka. Se zavřenýma očima vypráví hudební příběhy, které se člověku dostanou pod kůži a umí natlačit do očí slzy.

Při nahrávání nového počinu Superstition chtěl hudebník zkusit něco nového a důležitým limitem bylo předsevzetí, že na desce nebude zvuk akustické kytary. Většina písní tak vznikla u piana.

„Nová deska je zvukově hodně odlišná od toho, co jsem dělal doteď. Nazval bych to písničkářskou pop music. Možná s přídavkem gospelu, soulu a blues, aby to bylo barevné,” popisuje svou současnou tvorbu James Harries.

Nové album nahrával v Bang Studios v Praze s producentem Viliamem Bérešem a masteroval ji Ken Rich, inženýr nominovaný na cenu Grammy, v Grand Street Recording Studio v New Yorku.

Na natáčení se podíleli Viliam Béreš (piano, klávesy, zvuky), Steve Walsh (kytara), Martin Novák (bicí), Matěj Belko (basa), Miloš Klápště (basa), Jakub Vejnar (basa), Jakub Doležal (tenor saxofon), Jaroslav Kohoutek (trubka) a Robert Mitrega (baryton saxofon).

Časopis Rolling Stone označil Jamese Harriese jako „zlatý hlas“ a světová média jej často přirovnávají k osobnostem, jako jsou Jeff Buckley či Damien Rice.

Kromě koncertování se písničkář věnuje komponování filmové hudby, jeho skladby se už objevily v šestnácti amerických, britských, dánských, polských a také českých filmech – například Snowboarďáci, Lidice či Bobule.

Koncert Jamese Harriese ve vsetínském domě kultury se koná 22. dubna 2020 od 19 hodin. Vstupné v předprodeji: 160 korun, v den akce 210 korun. Předprodej na pokladně kina Vatra nebo on-line na www.dkvsetin.cz.