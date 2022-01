První částí přednášky o historii pytláctví provede posluchače historik muzea Pavel Mašláň. Přiblíží třeba to, proč lidé vlastně pytlačili, jakým způsobem to dělali, kterou zvěř si nejčastěji vybírali a jak vysoké tresty jim za to hrozili. Zástupce Okresního mysliveckého spolku Vsetín Jaroslav Šarman následně popovídá o tom, kam se pytláctví posunulo dnes.

„Po skončení přednášky se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Na pytlácké stezce,“ doplnil Pavel Mašláň.

Výstava prostřednictvím mnoha zajímavých exponátů přibližuje období lesního pychu v 19. století a první polovině 20. století, kdy byl na Valašsku nejrozšířenější. K vidění jsou například unikátní historické zbraně a další lovné nástroje pytláků. Návštěvníci se dozvědí také o minulosti lovné zvěře a také tzv. čižbě (lov drobných ptáků pomocí různých technik – pozn. red.), které u nás byla dříve také hojně rozšířená.

Výstava je na zámku Vsetín k vidění do 20. února, přijít lze každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Podle aktuálních protiepidemických pravidel je nezbytné mít při návštěvě muzea respirátor a dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, což v rozsáhlých prostorách zámku není problém.

„U akcí a doprovodných programů musíme po osobách starších 12 let požadovat potvrzení o bezinfekčnosti. U dětí od 12 do 18 let to může být i PCR test, dospělí musí předložit doklad o očkování nebo prodělané nemoci covid-19,“ upozornil Mašláň.