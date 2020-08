„Takto exkluzivní příležitost, jako je promítání nového českého filmu ještě před jeho premiérou v kinech, se nenaskytne příliš často. O to více jsem potěšen, že se nám s producentem Jindřichem Motýlem podařilo na ní domluvit a díky jeho vstřícnosti ji zrealizovat,“ řekl dramaturg kina Pavel Jakubík.

Předpremiéra v kině Panorama zároveň nabídne jedinečnou možnost debatovat s producentem filmu Jindřichem Motýlem a hercem Tobiášem Šmigurou, který ztvárnil hlavní dětskou roli.

„Pro její získání prošel náročným konkurzem a jeho přítomnost nabídne možnost všem rodičům, které zajímá jak dostat dítě k filmu a co to všechno vlastně obnáší, zeptat se Tobiášových rodičů a přímo jeho na besedě po filmu,“ dodává Pavel Jakubík.

Film Krajina ve stínu je kronikou lidí a malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století.

V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. Ve snímku hrají Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Bára Poláková, Csongor Kassai, Petra Špalková, Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Cyril Drozda nebo Marek Taclík.

„Krajina ve stínu je v mnoha směrech výjimečný film a pojí se s ním řada zajímavostí. Točilo se na ‚surovinu‘, čili pětatřicetimilimetrový filmový pás, což dnes není obvyklé. Použili jsme nezvukovou kameru, všechny dialogy a ruchy se dodělávaly ve studiích,“ přiblížil producent filmu Jindřich Motýl ze společnosti LuminarFilm.

Filmaři „vytočili“ celkem 28 kilometrů filmu. Točilo se v Bořicích v jižních Čechách, v obci kde bydlí režisér Bohdan Sláma.

„Snímek je černobílý, což je dnes také méně obvyklé. Nicméně dojem na plátně je strhující. Je to první Bohdanův snímek, který není podle jeho vlastního scénáře a také první historická látka. Co je důležité, příběh napsal Ivan Arsenjev podle skutečných událostí. Myslím, že to, co se tehdy dělo, by měl vědět a vidět každý z nás,“ dodal Jindřich Motýl

Film Krajina ve stínu má široký časový záběr, jeho hrdinové čelí nacismu i komunismu, přímým podnětem pro jeho vznik a natočení se stal poválečný masakr v obci Tušť v oblasti Vitorazska na jihu Čech. Koncem května 1945 zde bylo zavražděno 14 lidí.

Takzvaný divoký poválečný odsun Němců postihl přes půl milionu lidí, na 20 000 z nich bylo podle odhadů popraveno samozvanými soudci.

„Je dobře, že ten film vznikl. Myslím, že bychom se měli zabývat i bolestnými a často dodnes nezahojenými ranami naší novodobé historie. K nim patří i meziválečné soužití s německou národnostní menšinou, druhá světová válka a také poválečný odsun a jeho důsledky,“ dodává k filmu historik Pavel Kosatík.