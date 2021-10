Dopisy Olze podle něj dávají jedinečným způsobem nahlédnout do myšlenkové dílny umělce, jehož samozřejmá, organická politická angažovanost vedla nakonec až ke křeslu nejvyššího představitele státu.

„Po několik let strávených ve vězení psal Václav Havel své ženě Olze o všedních věcech, dotýkal se však i takzvaných vysokých témat. Posléze si vyvzdoroval na vězeňské cenzuře, že jeho korespondence přerostla v zásadní filozofické a mravní sebevyjádření moderního humanisty a demokrata,“ říká Ondřej Smolka z Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí.

