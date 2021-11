Herec a komik Filip Teller svůj talent potvrdil na letošním festivalu Kopřiva ziskem Ceny za nejlepší herecký výkon. Do Valašského Meziříčí zavítá poprvé, aby divákům představil německé monodrama spisovatelky Rike Reinigerové z roku 2011.

Cikánský boxer je dílo, jež v české premiéře uvádí na prknech brněnského Buranteatru. Je inspirováno životním osudem hannoverského boxera Johanna Trollmanna zvaného Rukelie, který se stal roku 1933 mistrem Německa v polotěžké váze. Titul mu však byl později kvůli jeho romskému původu odebrán. Svůj poslední zápas Johann Trollmann absolvoval jako karikatura „árijského“ boxera s odbarvenými blond vlasy a napudrovaným obličejem. V roce 1943 byl zavražděn v koncentračním táboře Neuengamme.

Filip Teller je absolvent někdejšího Ateliéru autorského herectví a pohybového divadla na brněnské AMU. Známější je ale spíše jako bavič a průvodce vlastním pořadem Tell or Show.

„Jeho autorskou prvotinou je inscenace balancující na pomezí one man show a divadelní zpovědi – Inspirováno láskou. Společně s kolegou Pavlem Serišem absolvovali úspěšné turné s autorským kusem Čecháčci a Čoboláci, na který navázali pořadem Improvizace,“ připomněl Ondřej Smolka z Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

V současnosti se Filip Teller věnuje především psaní celovečerních stand up představení a her. Jeho nejnovější sólový kus nese název Reprodukce – stand up o rozhodnutí, které nelze vzít zpět.