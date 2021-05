Důvodem přeložení je, stejně jako minulý rok, globální epidemologická situace a aktuální opatření vlády a ministerstva zdravotnictví.

Nové datum festivalu je 17. - 18. června 2022, opět v unikátním prostředí zámeckých zahrad Zámku Holešov. Vstupenky zakoupené dříve v předprodejích zůstávají v platnosti na toto nové datum.

„Čekali jsme do poslední chvíle jaký plán vzejde od těch, kteří v současné době určují veškeré dění u nás. Bohužel, zatím současnou “euforii“ z avízovaného restartu kulturních akcích nesdílíme. Podle vyhlašovaných opatření jsme přesvědčeni, že fanoušci by si vůbec neužili tu pravou festivalovou atmosféru. A to, co dělá Regatu Regatou, je právě svobodně strávený celý den v jedinečném prostředí zámeckých zahrad, zázemí a doprovodné aktivity pro diváky okolo koncertů populárních kapel,“ uvedl ředitel festivalu Michal Žáček z pořádající Agentury Velryba.

Nemyslí si, že kýženou atmosféru by se podařilo vytvořit i s restrikcemi.

„Například nutit lidi sedět, ještě s rozestupy, ještě s rouškami na puse a to vše bez možnosti koupit si například nápoj nebo něco k jídlu.

A pokud toto všechno pomineme, jsme s počtem diváků mimo tabulky rozvolnění, protože na Desátou Holešovskou Regatu je už mezi lidmi rozprodáno několik tisíc vstupenek. Nemůžeme u vchodu losovat – vy můžete dovnitř a vy už jste přes počet, to raději festival až za rok a v plné parádě,“ uvedl Žáček.

Pořadatelé s oznámením přeložení termínu na příští rok zároveň žádají diváky a fanoušky festivalu o podporu.

„Nechceme vybírat dary ve sbírce, žádáme jen, abyste si ponechali zakoupené vstupenky a společně s námi se těšili na červen 2022, kdy ten desátý ročník snad na třetí pokus pořádně oslavíme!“ dodal ředitel festivalu.

Většina interpretů a kapel avízovaných na letošní ročník zůstává potvrzena i na rok 2022. Naopak probíhají jednání i s dalšími interprety tak, aby byl program ještě atraktivnější. Finální line-up Holešovské Regaty zveřejní pořadatelé nejpozději začátkem září.

Na letošní sobotu 19. června, kdy se původně měl konat hlavní festivalový den, připraví pořadatelé ve spolupráci s městem Holešov „příjemnou sobotu v zahradách holešovského zámku“, která bude přístupná všem, bez placeného vstupného.

Určitě se bude jezdit na dračích lodích na zámeckému kanálu, v zámku budou probíhat zajímavé výstavy s „festivalovou slevou“ a chybět nebude ani živá hudba… Přesný program zveřejní město a MKS Holešov v nejbližších dnech podle vývoje rozvolnění hromadných venkovních akcí.