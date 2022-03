„Všechny písně z nové limitované edice vznikly v době pandemie. Natáčelo a míchalo se v sedmi studiích a trvalo to velmi dlouho. Všichni si ještě živě pamatujeme, jak covid, hlavně zpočátku, komplikoval setkávání lidí. Člověk musel být trpělivý a na všechno si počkat. Nakonec se ke všem skladbám povedlo udělat i videoklipy,“ prozradil David Koller o vycházející novince.

Slibná nová sezóna

V poslední době má zpěvák opravdu plné ruce práce. Nová jarní a letní sezóna naznačuje, že se ponese ve znamení festivalů, koncertů a open akcí.

A na nich David Koller rozhodně nebude chybět, jak se svou kapelou Jasná Páka, tak také samozřejmě s kapelou Lucie. Současně připravuje nový ročník Koller Festu.

Po prvním ročníku Koller Festu 2021, který loni zahájil pocovidové koncertní řádění Davida Kollera, se s ním a jeho kapelou letos jeho fanoušci uvidí opět ve vinařství Lahofer v Dobšicích na Znojemsku.

Jednodenní festival se bude konat 21. května a vedle Davida Kollera vystoupí skvělá kapela Prago Union.

„Hraní na vinicích je v něčem jiné. Oblíbili jsme si ho nejen proto, že člověk může ochutnat opravdu dobré lokální víno, ale také proto, že vinice bývají umístěny v krásném prostředí a lidi jsou na hudbu perfektně naladění. A když se k přidá západ slunce… Těšíme se i na Ester Geislerovou s Johanou Ožvold v roli moderátorek, které dokážou festival od začátku do konce vést v neotřele pozitivním modu,“ představil David Koller, který se na své příznivce těší i v letošním roce.

Na koncertech budou i další kapely

Kromě jeho vlastní kapely ho budou moci potkat i na koncertech se skupinami Lucie a Jasná Páka.

„S Jasnou Pákou vydáváme vinyl se čtyřmi skladbami a v dubnu je pojedeme představit lidem. Je to přesně dva roky, kdy jsme se potkali v Mikulovském studiu a nahráli session, ze kterých potom tři skladby vznikly. Kvůli covidu se všechny koncerty Jasné Páky rušily, o to víc se teď těšíme, že si zahrajeme živě, a navíc s novým playlistem, který by lidi mohl hodně bavit, alespoň tak, jako nás. Taky jsem rád, že si konečně zahraji s Michalem Ambrožem nebo Petrem Vášou na jednom pódiu,“ upřesnil David Koller.