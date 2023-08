První srpnový víkend je na přehradě Bystřička na Vsetínsku už tradičně vyhrazen hudebnímu festivalu Starý dobrý western. Třídenní přehlídka country, bluegrassové a také trampské a folkové muziky se letos v srdci Valašska uskuteční už po čtyřiadvacáté. Ve dnech 4. až 6. srpna se divákům na třech scénách představí na tři desítky kapel z České republiky i Slovenska. Mimo jiné vystoupí Malina Brothers & Kateřina García, Karel Kahovec a George & Beatovens, Jindra Kejak, Lokálka, Hana Lounová, Milena Soukupová a Pony Express či Spirituál kvartet.

Festival Starý dobrý western na Bystřičce-přehradě na Vsetínsku. Archivní foto. | Foto: Jiří Zerzáň

Bohatý festivalový program odstartuje v pátek 4. srpna ve 13 hodin na nejmladší festivalové scéně Kemp Ranč Bystřička kapela Sladíme, držitel Ceny diváků z letošní Porty v Ostravě. Zkušenosti s účinkováním na Portě i dalších festivalech má také uskupení kroměřížská folk-countryová parta Jamtour, které se představí na stejné scéně.

Úderem šestnácté hodiny hudebně ožije scéna v areálu Letního kina Bystřička. Odpolední blok zahájí bruntálsko-rýmařovská bluegrassová kapela Arrest, která si možnost otevřít největší ze tří festivalových scén vyzpívala a vyhrála při loňském ročníku v divácké soutěži Pošli je nahoru.

„Jde o soutěž týkající se scény v Kempu Ranč, kdy kapela, která dostane nejvíce diváckých hlasů, v následujícím roce zahajuje program v Letním kině,“ připomněl pravidla dramaturg festivalu Starý dobrý western Jan Gottfried.

Obrazová a audio pozvánka na 24. Starý dobrý western:

Zdroj: Country kapela Gympleři Vsetín

Po vystoupení Arrestu bude pódium patřit písničkáři Jindrovi Kejakovi. Rodák z Droužkovic, který letos na jaře oslavil sedmapadesátiny, se na české hudební scéně pohybuje už bezmála třicet let. Do povědomí se mimo jiné zapsal vítězstvím na Plzeňské portě či spoluprací se Zdeňkem Vřešťálem a Víťou Sázavským z kapely Nerez.

Odpolední blok završí nekompromisní bluegrass v podání pražské kapely Flashback. „A v podvečer už bude pódium patřit výtečnému uskupení Malina Brothers, kteří si přizvou osobitou česko-španělskou zpěvačku Kateřinu García,“ doplňuje dramaturg Jan Gottfried.

Malina Brothers - When You Come Back Down:

Zdroj: Youtube

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs), se společně schází na pódiu v unikátním projektu Malina Brothers, k němuž přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet, Reliéf).

Za několik posledních dekád se objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých albech žánrů country a bluegrass u nás. Mimo jiné spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Charliem McCoyem a řadou dalších. Natočili čtyři CD, na jedno z nich přijala pozvání také zpěvačka Kateřina García, s níž se Malina Brothers představí také na Starém dobrém westernu.

Malina Brothers & Kateřina García - The Banks Of The Ohio:

Zdroj: Youtube

Katka García je česko-španělská zpěvačka. Narodila se v Praze, vyrůstala v Barceloně a nyní žije v Dublinu. Zpěvu tradiční irské a ostrovní hudby se začala věnovat ve skupině Celtic Rej. V roce 1998 spoluzaložila kapelu Dún an Doras (irská hudba), ve které působila do roku 2007 a nahrála s ní několik alb.

Od roku 2001 spolupracuje s Lubošem Malinou (Druhá Tráva) v projektu Garcia – obě dosud vydaná alba Woven Ways (Supraphon, 2007) a Before Dawn (Indies Happy Trails, 2010) byla nominována na žánrové ceny Anděl.

Countrybál s Pavlem Kaiserem a jubilujícími Gymplery

Program prvního dne 24. ročníku festivalu Starý dobrý western na Bystřičce završí už tradiční country bál pod širým nebem. Jeho první polovinou provede návštěvníky pořádající vsetínská country kapela Gympleři. „Mimo jiné to bude příležitost společně s diváky oslavit naše letošní kapelové třicátiny,“ těší se kapelník Gymplerů Martin Kožich.

Druhá část country bálu bude patřit kapele Pavel Kaiser Band, která nabídne retrospektivní průřez kariérou svého frontmana Pavla Kaisera.

Pavel Kaiser je pevnou součástí české hudební scény už více než tři desetiletí. Ať už jako člen kapel Rekonvalescence, Grošáci, Netto, Double Eagle nebo Taxmeni či coby host skupin Saze, Fešáci, nebo Cadillac. Účinkoval i v muzikálech a spolupracoval s domácími i zahraničními interprety.

Sobota vyvrcholí galavečerem hvězd

Westernová sobota – tedy v pořadí druhý festivalový den – je tradičně hudebně a programově nejbohatší.

Už ranní a dopolední procitání po pátečním country bále pod širým nebem zpříjemní návštěvníkům na nejmenší festivalové scéně Kemp Ranč beskydsko-hodonínské uskupení Zničehonic. Na stejné scéně se představí také poetická písničkářka a držitelka ocenění Svazu autorů a interpretů z loňské řevnické Porty a finalistka letošní Zahrady písničkářů Alena Alishi Střelecká.

„V sobotu hodinu a půl po poledni také hudebně ožije v pátek prozatím němá scéna U Mokrošů. Během odpoledne nabídne posluchačům celkem pět interpretů,“ upozorňuje dramaturg festivalu Honza Gottfried.

Půjde o brněnskou skupinu Alfasrnec, plzeňské bluegrassové uskupení Frýda & Company, country-folk-rockovou partičku z Českého Těšína a okolí, která si říká Druhá náhoda, rockabillybluesové The(y) Wanted z Černé Hory a také pardubická folková Pouta.

Program v letním kině dá vzpomenout na legendy

V poledne se vrátí muzikanti také na scénu v Letním kině. Úvod bude patřit kapele Spirituál kvartet, která přímo navazuje na československou folkovou kapelu Spirituál kvintet.

Kontinuitu s tímto legendárním souborem, významně ovlivňujícím domácí hudební scénu více než 60 let, zaručuje návrat k původnímu historickému názvu a především účast Jiřího Holoubka a Veroniky Součkové, dlouholetých členů Spirituál kvintetu. Ti své síly spojili se zpěvákem, skladatelem, banjistou, hráčem na steel kytaru a kontrabas Zbyňkem Burešem a kytaristou, zpěvákem – majitelem podmanivého basu – Janem Jandou.

„Spirituál kvartet s pokorou, úctou a vděkem staví na odkazu svých předchůdců, který ale zcela samozřejmě rozvíjí dál vlastním zvukem i podáním nejen skladeb prověřených desetiletími, ale i novým autorským repertoárem,“ říkají sami hudebníci, kteří otevřou sobotní program v Letním kině.

Po Spirituál kvartetu nastoupí na pódium skupina Big Boy Band, která přiveze energický jižanský rock a na největší hity americké písničkářské a country legendy Johna Denvera dá následně vzpomenout uskupení John Denver Tribute.

Moderní americkou country se vším, co k ní patří, poté divákům nabídne hudební projekt nazvaný Pedal Steel Show, jejímž hlavním protagonistou je skvělý banjista a neméně zručný hráč na pedal steel kytaru Peter Mečiar ze Slovenska. Ten se následně představí také se slovenskou kapelou Neznámi, hrající rovněž moderní country.

Neznámi (SK) - Na, na (studio live):

Zdroj: Youtube

Stalo se už zvykem, že předěl mezi sobotním odpoledním a večerním blokem hudebních vystoupení obstarávají pořádající Gympleři, kteří na sebe každoročně berou také úlohu „rozjezdové“ kapely pátečního country bálu. Letošní 24. ročník festivalu v tomto nebude výjimkou. A tak se Gympleři postaví před amfiteátr letního kina také v sobotu.

Galavečer nabídne české hvězdy i nádech Ameriky

Sobotní festivalový galavečer zahájí stálice české country scény – kapela Lokálka. Skupina, jež v příštím roce oslaví 50 let od svého založení, je známá svými vtipnými texty a parodiemi na známé písně. Dá se tedy očekávat, že při tomto hudebním setu si publikum důkladně procvičí také bránice.

Poté bude pódium patřit kapele Pony Express, která pro změnu oslavila půl století na hudební scéně v roce loňském. S kapelou se představí dvě přední české country zpěvačky: Milena Soukupová, známá mimo jiné z působení v Country Beatu Jiřího Brabce, a Hana Lounová, která se zřejmě nejvíce dostala do povědomí posluchačů, když byla sólovou zpěvačkou skupiny Schovanky.

Otěže hudebního programu následně převezmou muzikanti z uskupení Country Beat. „Uskupení vzniklo s cílem věnovat se pouze skladbám moderní americké country, bezpodmínečně se soustředit na detaily písní a podat tak českému posluchači pravou atmosféru Ameriky a její country muziky,“ říkají o svém hudební projektu účinkující muzikanti.

Festivalovým divákům nabídnou hity největších hvězd americké country scény jako jsou Alan Jackson, Brad Paisley, George Strait, Toby Keith, Vince Gill, Glen Campbell a mnozí další.

Festival zakončí „tancovačka“ při hitech Kahovce a Nováka

Galavečer pak vyvrcholí koncertem další české legendy Karla Kahovce a jeho kapely George & Beatovens. Mimo jiné zazní hity z jeho působení v Country Beatu Jiřího Brabce, známé Kahovcovy písničky ze 60. let a nebude chybět ani vzpomínka dlouholetého zpěváka skupiny George & Beatovens Pavla Nováka.

Karel Kahovec není na festivalu žádným nováčkem, vystupoval zde už několikrát, třebaže by se mohlo zdát, že bigbítově laděný repertoár jeho kapely nezapadá přesně do konceptu country festivalu. Ostatně sám Kahovec měl v minulosti určité obavy, jak kdysi na Bystřičce přiznal regionálním novinářům.

„Vždy, když se vydáme na velký country festival, máme trochu smíšené pocity z toho, jak nás lidé přijmou. Hrajeme ale písničky šedesátých let a ty lidé znají. Tady bylo přijetí úžasné, nemá to chybu,“ svěřil se po své premiéře na Starém dobrém westernu v roce 2014.

Doprovodný program: tanec i westernové dovednosti

Výše uvedený výčet interpretů představuje významnou, stále však jen část kompletního programu 24. ročníku festivalu Starý dobrý western. Hrát se bude ještě v neděli dopoledne, kdy se o dozvuky festivalu postarají kapely Country Bumpkins a G#zdi na scéně Kemp Ranč Bystřička.

V programu Starého dobrého westernu nikdy nechybí ukázky country tanců (na snímku taneční skupina Ruty Šuty z Kelče na 21. ročníku festivalu)Zdroj: Antonín Mareček

„V průběhu celého víkendu tradičně nebudou chybět ukázky country tanců v podání skupin Kentucky Nivnice, Ruty Šuty z Kelče a nově rozšíří taneční nabídku také Colorado ze slovenské Žiliny. Westernové dovednosti zase předvedou Bičaři z W-clubu,“ vyjmenovává Petra Vaňková z pořádající kapely Gympleři.

Ceny vstupného a předprodej

Vstupenky na festival Starý dobrý western lze zakoupit v několika variantách. Jejich ceny se oproti předcházejícímu ročníku nemění. Běžný předprodej byl spuštěn už 1. července a běží on-line na stránkách www.starydobrywestern.cz.

V předprodeji lze pořídit POUZE nejvýhodnější permanentní vstupenku. „Opravňuje ke vstupu na program všech tří dnů na všech scénách,“ vysvětluje finanční manažer festivalu Tomáš Pifka.

Permanentka v on-line předprodeji stojí 590 Kč, na místě v den konání festivalu pak 650 Kč. Pouze na místě lze zakoupit také vstupenku jen na páteční program za 400 Kč, na sobotní program za 500 Kč, nebo rodinnou vstupenku (pro dva rodiče a dvě děti do 18 let) za 1400 Kč. Držitelé průkazů ZTP mají na festival vstup zdarma. Totéž platí pro děti do 130 cm výšky.

O FESTIVALU



První ročník festivalu Starý dobrý western se uskutečnil v letním kině na Bystřice na Vsetínsku v roce 1999. Žánrová hudební přehlídka se od té doby koná prakticky nepřetržitě téměř čtvrt století. Jedinou výjimkou byl rok 2020, kdy musel být plánovaný 22. ročník festivalu odložen kvůli pandemii koronaviru a s ní spojenými vládními opatřeními.



V letošním roce se Starý dobrý western koná po čtyřiadvacáté. Během uplynulých ročníků festival překonal očekávání pořadatelů i diváků a pozvedl se mezi nejlepší a největší festivaly zaměřené ryze na country, bluegrassovou, trampskou a folkovou hudbu v České republice.



V aktuální podobě nabízí festival vždy na třech hudebních scénách vystoupení zhruba tří desítek kvalitní amatérských, poloprofesionálních i profesionálních hudebních seskupení z České republiky, Slovenska i dalších zemí (Polsko, USA, Velká Británie, Holandsko).



Nabídku hudebních vystoupení doplňuje další program ve stylu country & western. Pořadatelem festivalu Starý dobrý western je Country kapela Gympleři Vsetín.