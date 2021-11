Starlite Campbell Band je skupina hrající blues a rock 70. let. Založili ji manželé a věhlasní muzikanti Suzy Starlite a Simon Campbell. Jejich debutové album Blueberry Pie bylo nominováno na cenu European Blues Award (2017) a mísí britské a americké blues. Kapela přijíždí do Česka zcela poprvé a s ní přijede také legendární bubeník Steve Gibson.

„Starlite Campbell Band jsou známí svou výraznou chemií na pódiu a elektrizujícími živými show. S čerstvou chutí původního britského rocku a britského blues ze sedmdesátých let se manželé vydali na vzrušující horskou dráhu hudební jízdy,“ říká Karel Prokeš, dramaturg meziříčské Malé scény za oponou. Britská skupina ve Valmezu zároveň představí své nové album The Language of Curiosity, které vyjde 5. listopadu 2021.

Vstupenky na koncert jsou k dostání v klasických předprodejích v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí a online na stránkách www.kzvalmez.cz.