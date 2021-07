Z českých interpretů v programu vystoupí například Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat a Hradišťan, Společnost Leška Semelky, obnovené Flamengo, Vladimír Merta, Luboš Pospíšil, Martha a Tena Elefteriadu s šedesátkovým programem, Robert Křesťan a Druhá tráva a mnoho dalších. Dvacet hudebních hostů přijede ze zahraničí – konkrétně z USA, Nizozemí, Polska a Maďarska.

Svým letošním devětatřicátým ročníkem se folk-blues-beat festival Valašský špalíček řadí mezi nejstarší alternativní festivaly v České republice. Vloni patřil mezi hrstku akcí, které se podařilo navzdory epidemii koronaviru uskutečnit. A letos tomu není jinak.

„V zahajovacím bloku u zámku Žerotínů vystoupí s retrospektivním programem Lešek Semelka, který letos slaví pětasedmdesátiny. Představí se tu speciální country-bluesový projekt Ľuboš Beňa & More i Slávek Klecandr & Studny samoty, čerpající z českého undergroundu,“ přibližuje úvodní program dramaturg Karel Prokeš.

Druhá část zahajovacího programu se uskuteční v Amfiteátru u zámku Kinských, kde zahrají Jiří Pavlica s Hradišťanem a kapela Javory Beat s Hanou a Petrem Ulrychovými v jedinečném programu.

Dvě venkovní a jedna vnitřní scéna

Hlavní festivalový program vzdává už pátým rokem hold českým a slovenským umělcům, kteří s bigbeatem začínali v době, kdy z toho u nás nekoukala sláva ani slušný výdělek, kdy muzikanti neměli jistotu, zda se tím uživí, ale na beton věděli, že z toho koukají potíže. Dramaturgovi festivalu Karlu Prokešovi se podařilo i přes nepřízeň koronavirové pandemie sestavit plnohodnotný program.

„V reprezentativním prostředí zámku Žerotínů se ve dvou dnech představí pětadvacet sólistů a souborů nejen z České republiky, ale i z Polska, Slovenska, Nizozemska, Německa, Maďarska, či Spojených států amerických. Dvě venkovní scény na nádvořích doplní třetí vnitřní ve velkém sále,“ říká Karel Prokeš, dramaturg festivalu.

Ročník ve znamení jubileí

Páteční program už ve tři odpoledne zahájí česko-slovenský Petra Börnerová Band, následuje kytarová úderka Ék z Budapešti, později i sólové vystoupení jejich frontmana Olivera Lee, který tu kdysi hrál v kapele Američana Fernanda Saunderse.

Bude se zde křtít album Just Live z loňského koncertu Dáši Ubrové, Milana Kašuby a Vincence Kummera na Valašském špalíčku, jež právě vychází na etiketě Indies Happy Trails.

Loňské pětasedmdesátiny kytarové legendy světového bluesrocku Erica Claptona připomene program E. C. Was Here – Tribute to Eric Clapton, který připravilo „sdružení hvězd“ polského blues.

„Po letech se k nám vrací Aaron Brooks z americké kapely Simeon Soul Charger. Ostatně, jeho zásluhou jsme tady v roce 2015 viděli britské The Pretty Things. Sedmdesátiny zde s 5P oslaví Luboš Pospíšil a Beatles, jako nevyčerpatelnou inspiraci, připomene Peter Lipa Band v pořadu Beatles In Blue,“ láká Prokeš.

Nizozemský kytarista Lei de Leeuw si v pátek střihne akustický set se zpěvákem Semem Jansenem a v sobotu to na hlavní scéně rozbalí s elektrickou kapelou. A páteční noc přinese i „jednu pecku přes čáru“ - půlnoční koncert čerstvých držitelů Ceny Anděl za rok 2020 - skupiny Druhá tráva, která slaví svých 30 a Dylanových 80 let.

Jak už bývá zvykem bude sobotní program zahájen v nedalekém Café Tucan audiovizuálním pořadem Wallachian Not–Psychedelic Breakfast na téma Tak hrál Radim Hladík.

„Koncertní část sobotní nabídky v zámeckém areálu odstartuje už v jedenáct dopoledne Trio Vladimíra Merty a na scénu se vrátí Peter Lipa v pořadu Lipa spieva Lasicu. Brněnské vydavatelství Indies Happy Trails do programu doporučilo Blues Band varhaníka Petera Koreňa z Bratislavy s hostujícím Durou Turtevem i brněnské formace Band Of Heysek a kvartet Viléma Spilky. Partnerem další části programu je polský magazín Twój Blues, jenž do dalšího dílu Antologie polského blues zařadil Jan Galach Band, kapely Smooth Gentlemen, Magda Magic Piskorczyk i mezinárodní, nebo spíš mezikontinentální Milo Kurtis Ensemble. Českou scénu 60. let v dobovém repertoáru zastupují zpěvačky Martha a Tena Elefteriadu za doprovodu Professor Bandu,“ prozrazuje část sobotního programu Karel Prokeš.

Hvězdou na závěr bude Jan Akkerman

Jednou z festivalových novinek je koncert rockové legendy s pozměněným názvem Flamengo Reunion Session, kde se v nečekaném návratu na tuzemská pódia znovu potkávají instrumentalistické hvězdy českého rocku: kytarista Pavel Fořt, který se v uplynulých padesáti letech věnoval rockovým projektům jen ve studiu, s hráčem na baskytaru Vladimírem Gumou Kulhánkem.

Tuhle dvojici doplňují další muzikantská esa, třeba bubeník Jiří Zelenka, známý s dlouholetého angažmá v Etc… Vladimíra Mišíka. Závěrem devětatřicátého ročníku Valašského špalíčku vystoupí jeden z nejvýznamnějších rockových kytaristů kontinentální Evropy Jan Akkerman, který se v 70. letech minulého století proslavil jako sólista Nizozemské art rockové kapely Focus.

Hudební program doplní výstavy

„Valašský špalíček nabízí kromě hudby také řadu doprovodných výstav, které jsou v areálu pro návštěvníky přístupné zcela zdarma. Fotografiemi pravidelného návštěvníka festivalu a fotografa Jindřicha Oplt bude možno zavzpomínat na pětiletou festivalovou retro jízdu,“ informuje Ondřej Smolka, PR Manager Kulturního zařízení.

Jindřich Oplt je mimo jiné dvojnásobným vítězem polské ankety Blues Top v letech 2017 a 2020 v kategorii Najładniejsze zdjęcie w kwartalniku Twój blues.

„K vidění bude také velká letní výstava předního českého grafika Jaromíra 99, či fotografická výstava Czech Nature Photo. To vše v Muzejním a galerijním centru. Galerie Kaple a Sýpka, sousedící s hudební scénu na II. nádvoří, budou lákat na Elementární konstelace umělce Tomáše Hlaviny a instalace jeho Ateliéru Sochařství,“ uzavírá nabídku doprovodných programů Ondřej Smolka z Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

PROGRAM

39. VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK - Folk Blues Beat Festival 2021

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí - Areál zámku Žerotínů

Změna programu vyhrazena

Čtvrtek 24. 6. 2021

17.00 Slávek Klecandr & Studny samoty * I. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Lešek Semelka & SLS (CZ)* II. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 Ľuboš Beňa & More & Joe Kučera j.h. * I. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat + Jiří Pavlica & Hradišťan (CZ) * Amfiteátr (na tento program

neplatí třídenní festivalová vstupenka)

Pátek 25. 06. 2021

15.00 Petra Börnerová Band (CZ/SK) * I. nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Ék (HU) * II. nádvoří zámku Žerotínů

17.00 Dáša Ubrová & Milan Kašuba & Vincenc Kummer (80 let) (CZ) * Indies Happy Trails, Sál KZ

18.00 Olivér Lee (HU) & Joe Kučera j.h. (D) * I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 E. C. Was Here - Tribute to Eric Clapton (PL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Aaron Brooks (ex Simeon Soul Charger) (USA) & Joe Kučera j.h. (D) * Sál KZ

21.00 Peter Lipa Band - Beatles in Blue (50 let po Beatles) * II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 Leif De Leeuw & Sem Jansen (NL) * I. nádvoří zámku Žerotínů

23.00 Luboš Pospíšil (70 let) & 5P * II. nádvoří zámku Žerotínů

A jedna pecka přes čáru

00.00 Druhá tráva (CZ) – Druhá tráva Díl první 30 let, Bob Dylan 80 let * Sál KZ

Sobota 26. 6. 2021

9.00 WALLACHIAN NOT - PSYCHEDELIC BREAKFAST Tak hrál Radim Hladík (75) * Cafe Tucan

11.00 Vladimír Merta (75 let) & Jan Hrubý & Ondřej Fencl (CZ) * I. nádvoří zámku Žerotínů

12.00 Peter Lipa – Lipa spieva Lasicu * Sál KZ

13.00 Jan Galach Band (PL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

14.00 Vilém Spilka Quartet (CZ) * Indies Happy Trails, Sál KZ

15.00 Smooth Gentlemen (PL) * II nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Band Of Heysek * Indies Happy Trails - I. nádvoří zámku Žerotínů

17.00 Milo Ensemble (International) * II. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Peter Koreň Roots Band feat. Dura Turtev (SK) * Indies Happy Trails, I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 Leif De Leeuw Band (NL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Martha & Tena Elefteriadu & Professor Band (CZ) * Sál KZ

21.00 Flamengo Reunion Session (CZ) * II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 Magda Magic Piskorczyk (PL) * Sál KZ

23.00 Jan Akkerman (ex Focus) Band (NL) * II. nádvoří zámku Žerotínů