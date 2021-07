Hudební program začíná v 17 hodin.

„Cílem je nabídnout posluchačům strávení klidného ‚andělského‘ večera v open areálu s kvalitními účinkujícími, technikou i cateringem,“ říká za pořádající agenturu Aura Karel Mikuš.

Na úvod přehlídky se představí Juhyň introvert trio – hudební seskupení kolem nadějného valašskomeziříčského písničkáře, který se: „…od pouliční produkce propracoval k doprovodnéhu bandu s vlastním hudebním i textovým názorem a prvním CD z roku 2018 oslovil širokou škálu posluchačů své generace,“ přibližuje Karel Mikuš.

Jako druhá na pódiu letního kina v Bystřičce vystoupí kyjovská skupina Helemese. Kapela vzniknuvší v roce 2007 je šanson-punkovým uskupením vycházejícím z alternativního pojetí šansonu, punku, blues i world music.

„Vyznačuje se živelností, energičností, nadsázkou a ironií. Šestkrát koncertovala na hudebním festivalu v rumunském Banátu,“ připomíná Mikuš.

Výrazný zpěv, flétna a energická rytmika jsou charakteristickými znaky dalšího sobotního účinkujícího – kapely Feri & The Gypsies. Skupina se zformovala v roce 2017.

„Zakladatelem je zpěvák a kytarista Feri Barkoci, který prošel řadou hudebních žánrů od tradiční romské hudby přes swing a jazz až k popu, funky či hip hopu. V současnosti se nejvíce zaměřuje na world music, jazz, latinu a gypsy music,“ vyjmenovává Karel Mikuš.

Kapelu s ním dotváří zkušení muzikanti z Brna a Mikulova, kteří za sebou mají řadu let působení a stále jsou aktivní v kapelách Rosen trio, Romatino, Terne čhave, Ida Kelarová a další. Skupina Feri and the Gypsies hraje gypsy music (v jiných rytmech než klasické romské skladby), swing, latinu – to vše křížené s balkánskými rytmy.

Závěr páté Andělské Bystřičky bude už tradičně patřit valašské folklorbeatové formaci Docuku, která na moravských, českých i zahraničních pódiích účinkuje už téměř dvacet let. Po změnách v obsazení a několika „covidových“ projektech se aktuálně připravuje na nahrávání svého čtvrtého alba.

Festival Andělská Bystřička začíná v areálu letního kina v Bystřičce v sobotu 10. července od 17 hodin. Areál bude přístupný o hodinu dříve. Vstupné: 250,- dospělí, 150,- do 18 let, děti do 6 let zdarma.