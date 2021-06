Hlavní festivalový program vzdává už pátým rokem hold českým a slovenským umělcům, kteří – jak říkají pořadatelé Špalíčku – s bigbeatem začínali v době, kdy z toho u nás nekoukala sláva ani slušný výdělek, kdy muzikanti neměli jistotu, zda se tím uživí, ale na beton věděli, že z toho koukají potíže.

Dramaturgovi festivalu Karlu Prokešovi se podařilo i přes nepřízeň koronavirové pandemie sestavit plnohodnotný program. Festival tak nabídl téměř tři desítky vystupujících hudebních uskupení z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Nizozemí i USA. V zahajovacím programu vystoupil s retrospektivním programem Lešek Semelka, který letos slaví pětasedmdesátiny.

Představil se speciální country-bluesový projekt Ľuboš Beňa & More i Slávek Klecandr & Studny samoty, čerpající z českého undergroundu.V pátečním programu si příchozí mimo jiné poslechli koncerty kytarové úderky Ék z Budapešti i sólové vystoupení jejich frontmana Olivera Lee. Křtilo se album Just Live z loňského koncertu Dáši Ubrové, Milana Kašuby a Vincence Kummera na Valašském špalíčku.

Loňské pětasedmdesátiny kytarové legendy světového bluesrocku Erica Claptona připomněl program E. C. Was Here – Tribute to Eric Clapton, který připravilo „sdružení hvězd“ polského blues.

Vystoupil například také čerstvý držitel Ceny Anděl za rok 2020 Robert Křesťan s Druhou trávou.Koncertní část sobotní nabídky v zámeckém areálu odstartoval už v jedenáct dopoledne písničkář Vladimír Merta, kterého doprovodil houslista Jan Hrubý a také Ondřej Fencl.

Nabitý program vrcholil v sobotu večer koncertem zpěvačky Marthy Elefteriadu za doprovodu Professor Bandu. Původně měla dorazit také její sestra Tena, ale znemožnily jí to zdravotní obtíže.

„Bylo to včera velké rozhodování, zda přijet, když nám Tena náhle onemocněla, ale nakonec jsme se rozhodli, že do toho jdeme,“ řekla posluchačům ve velkém sále meziříčíského Kulturního zařízení v zámku Žerotínů Martha Elefteriadu.

Jedním z vrcholů 39. Valašského Špalíčku byl pak koncert rockové legendy s pozměněným názvem Flamengo Reunion Session, kde se v nečekaném návratu na tuzemská pódia znovu setkaly instrumentalistické hvězdy českého rocku: kytarista Pavel Fořt s hráčem na baskytaru Vladimírem Gumou Kulhánkem.

Dvojici doplnila další muzikantská esa, například bubeník Jiří Zelenka, známý s dlouholetého angažmá v Etc… Vladimíra Mišíka.

O úplný závěr letošního Špalíčku se postaral jeden z nejvýznamnějších rockových kytaristů kontinentální Evropy Jan Akkerman, který se v 70. letech minulého století proslavil jako sólista Nizozemské art rockové kapely Focus.

Svým devětatřicátým ročníkem se folk-blues-beat festival Valašský špalíček řadí mezi nejstarší alternativní festivaly v České republice.