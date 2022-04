Při prvním odchodu do šaten na světelné tabuli svítilo 0:4. Co se stalo? Nebyli jsme agresivní v soubojích. Jihlavě tam navíc spadla snad každá střela na branku. Je to docela frustrující. Podobně nám to padalo v posledním semifinále proti Prostějovu, teď se to vrátilo zpátky.

Po 40 minutách jste prohrávali 1:5. Co jste si říkali před třetí třetinou?

Chtěli jsme do toho vstoupit úplně jinak. Věděli jsme, jací famózní lidi za námi stojí, a že když dáme gól, tak nás to nakopne. Je hukot hrát před tolika lidmi, pořád ženou dopředu. Paradoxně jsme doma dvě finále prohráli.

Stantien: Jihlava z minima vytěžila maximum

Na branky se hodně nadřete. Je to kámen úrazu?

Vytvořili jsme si hodně tutovek, ani jsem nevěřil, co jsme vše nedali. Bohužel to nedokážeme proměnit, což je největší chyba. Špatně jsme nehráli ani naposledy v Jihlavě. Musíme udělat něco jinak, abychom je dali. U toho bych začal.

Dukla se znovu mohla spolehnout na výborného Žukova. Jak hodnotíte jeho výkony?

Nikoho nechci shazovat, ale hvězdu jsme udělali i z Michajlova (Martin Michajlov, brankář Slavie Praha – pozn. red.). Je to naše nemohoucnost. Nevyzdvihoval bych tak Žukova, nedávno taky dostal několik gólů za třetinu. Chyba je, že nejsme agresivní.

Soupeř se prosadil díky třetí a čtvrté formaci. Sledujete to?

Upřímně neřeším, kdo za ně dává góly. Jen jsem si všiml, že Čachotský (Tomáš Čachotský – pozn. red.) v této sérii vstřelil všechny branky Jihlavy do prázdné, což je neskutečné.

Hned na začátku utkání se zranil obránce Říha, sezona pro něj pravděpodobně skončila…

Bude to velká ztráta, celý play-off hraje famózně. Bez nadsázky se možná dá říct, že potřebujeme každého člověka, kdo v kádru zbývá.

Jihlavu jste ve většině zápasech přehráli. Cítíte, že jste hokejovější?

Hokej se hraje na góly, nejde tak říct, že jsme hokejovější, když je nedáváme. Pak je to k ničemu. Maximálně můžete mít dobrý pocit.