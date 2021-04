Premiérová nominace do národního týmu byla pro Michala Postavu trochu specifická. Mezi elitními vyvolenými se původně neobjevil, čekal mezi náhradníky. Jelikož však Jakub Málek se Vsetínem postoupil do semifinále play-off Chance ligy, tak se místo uvolnilo právě pro rodáka z Valašského Meziříčí.

„Jelikož jsem se to dozvěděl v autobuse po prohraném zápase a vyřazení z play off, tak jsem v tu chvíli nad tím vůbec nepřemýšlel. Postupem času mně to ale začalo docházet a měl jsem z toho radost,“ přiblížil nadějný brankář své pocity o premiérové pozvánce do reprezentačního týmu.

Ve Vyškově se s vrstevníky připravoval od prvního do sedmého dubna. V té době už pokorně přijímal komplimenty. „Pár kamarádů a spoluhráčů a mně společně s trenéry pogratulovalo, ale jinak na to nijak zvlášť reakce nebyly,“ mírnil nadšení.

Netrvalo dlouho a Michal Postava se velmi brzy dočkal další pozvánky – od úterý do soboty probíhajícího týdne se na jihu Moravy účastní dalšího přípravného kempu. Společně s Jakubem Málkem, kterého nahradil při první reprezentační nominaci. „Specifické to pro mě není. Proti sobě chytáme už od žáčků, určitě si budeme mít co říct,“ nepochybuje borec, který v letošním ročníku Chance ligy včetně play-off odchytal šest zápasů.

České mladíky na probíhajícím kempu čekají dva duely se stejně starým výběrem Slovenska. Ačkoliv od posledního soutěžního zápasu Přerova, respektive samotného Michala Postavy, uplynuly tři týdny, s praxí mít problém nebude. „Hned na prvním kempu jsem dostal dva zápasy, tak si nemyslím, že bych z toho nějak více vypadl,“ má jasno 19letý brankář.

Postava celkově zažívá velmi turbulentní rok. Kromě reprezentačních povinností si zachytal sedm duelů v juniorech brněnské Komety. Možná ani proto mu přechod do národního týmu nepůsobil větší problémy. „Je to pro mě obrovská zkušenost, protože jsem mezi nejlepšími z mého ročníku. Nervozitu naštěstí žádnou nemám,“ hlásí odhodlaně.

Pod vedením hlavního trenéra Karla Mlejnka se reprezentace do 20 let připravuje na závěrečnou akci sezony, kterou na přelomu kalendářního roku bude juniorský šampionát. „Mistrovství světa je ještě hodně daleko, určitě i bude záležet, jak se mi bude dařit v následné sezoně, takže nějaká šance tam asi je, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ zůstává nohama při zemi mladý gólman.

Nejen o jednu vrcholných sportovních akci roku se bude pokoušet v dresu Zubrů, kde nedávno podepsal nový kontrakt. „Příchod do Přerova hodnotím určitě jako správné rozhodnutí. Odešel jsem sem před šesti lety na přelomu dorostu. Jelikož Přerov hrál extraligu mladšího dorostu, tak to byl pro mě určitě pozitivní posun,“ cení si přesunu i s odstupem času.

Na své rodné město však nedá dopustit. „Valmez sleduji pořád, když mám čas, tak se přijdu i někdy podívat přímo na stadion, ale kvůli uzavření 2.ligy jsem těch možností tolik neměl,“ připomíná komplikace spojené s epidemiologickou situací.

A plány do budoucna? Tak ty jsou pro někdejšího účastníka Olympiády dětí a mládeže jasné. „Určitě je mým cílem se nadále zlepšovat a snažit se udržet v mužském hokeji. Jsem nadšený, že jsem mohl s Přerovem prodloužit smlouvu,“ zmiňuje nedávný podpis Michal Postava.