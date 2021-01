Informaci ve čtvrtek přinesly oficiální stránky valašského klubu.

Josef Vrána ve Vsetíně působil nejprve jako organizační pracovník, tuto funkci vykonával v letech 1962 až 1964.

O šest let později se už v tehdejší TJ Zbrojovce Vsetín stal předsedou klubu, kterého vykonával až do března 1989.

„Miroslav Klimek mě požádal, zda bych nechtěl dělat místopředsedu oddílu. Jelikož jsem neměl co práci, tak jsem na tuto nabídku kývl. Jenže odešel předseda Hrbáček i pan Klimek, tak jsem na to zůstal sám. Říkal jsem si, že to budu dělat jeden rok, nakonec jsem u toho zůstal 19 let," vzpomínal Josef Vrána v dokumentárním seriálu Fenomén Vsetín.

Během téměř dvou dekád byl u důležitých kroků klubu – jak při zastřešování Zimního stadionu na Lapači, jehož dostavba byla dokončena v roce 1985, tak přímo u vzestupu vsetínského hokeje. V závěrečné fázi jeho působení, konkrétně sezoně 1986/1987, první tým Vsetína postoupil z krajského přeboru do tehdejší 2. NHL.

„Všechna města, kromě Vsetína, stavěla zastřešené zimní stadiony. Byli jsme poslední, kteří dosáhl na to, že se začalo stavět. Zimní stadion byl poté otevřený jak pro veřejnost, tak oddíl ledního hokeje, který už nemusel jezdit trénovat mimo Vsetína," připomínal nelehké období.