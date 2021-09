„Jako hráči jsme na zápas nebyli individuálně připraveni, všude byli pozdě. Nebylo to od nás ideální. Do utkání jsme navíc nevstoupili dobře, hned ve třetí minutě jsme inkasovali. Od toho se vše odvíjelo,“ hlesl zkušený borec, který na Valašsku začíná druhou sezonu.

Hokejisté Vsetína se proti Jihlavě především trápili při tvorbě útoku. „Téměř vůbec jsme se nedostávali do útočného pásma, přičemž to už začínalo od našeho obranného. Když se nám to podařilo, tak jsme nebyli delší dobu schopni podržet kotouč. Pořádně jsme ani neměli vyložené šance.“

Valaši v sobotu měli odehrát úvodní letošní zápas proti Kadani, soupeř však vinou vysoké marodky na zápas nakonec nepřijel. Premiéra se tak uskutečnila třináct dní po posledním přípravném zápase s Trenčínem. „Chtěli jsme hrát už v sobotu, abychom na Jihlavu byli trochu rozehraní a nešli do toho hned tzv. z voleje. Dukla na druhou stranu taky dlouho nehrála, měla volný den,“ nechtěl se Zeman vymlouvat na delší prodlevu mezi duely.

Přímo pro Adama Zemana se proti Jihlavě jednalo o speciální duel – na Vysočině strávil většinu kariéry. „Teď už to bylo docela v pohodě, nemyslel jsem na to. Horší to bylo loni, odehrávaly se ve mně zvláštní pocity,“ připomíná zápasy uplynulého ročníku Chance ligy.

Na rozdíl od předchozí sezony se duel s Duklou Jihlava už mohl odehrát před diváky – včera jich na stadion dorazilo necelých dvanáct set. „Je super, že se znovu vrátili. Hraje se nám jinak, když tam jsou a fandí,“ pochvaluje si.

Adam Zeman letos ve Vsetíně absolvoval druhou letní přípravu. „Určitě byla náročná, hodně jsme trénovali. K létu před sezonou to patří. Doufáme, že to prodáme a ukážeme, jak silný a kvalitní tým máme. A že dojdeme co nejdále,“ přeje si útočník s téměř 80 starty v nejvyšší soutěži.

Trenéři Valachů do letošní letní přípravy zařadili i led. „Zažil jsem to poprvé v kariéře. Upřímně mi to moc nevyhovovalo. Chtěl jsem od něj mít větší oddych a úplně vypnout. Chodili jsme však dvakrát týdně, což se ještě dalo,“ uzavírá Zeman.