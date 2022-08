„Michal je dravý hráč, což nám nyní zapadá do sestavy, umí podržet kotouč a nebojí se zakončit. V posledních letech ho brzdila zranění, ale minulá sezona ve Vsetíně se mu podařila. Navíc je to domácí hráč, odchovanec, na čemž chceme do budoucna opět stavět a hráčů v této generaci v sestavě moc nemáme,“ uvedl na klubovém webu zlínský trenér Rostislav Vlach.