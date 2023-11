Hokejoví Valaši se naposledy společně s fanoušky rozloučili s olympijským vítězem Romanem Čechmánkem. Byly u toho také jeho tři děti Jakub, Roman a Kateřina. „Tady to měl nejraději,“ pronesla v krátkém, leč emotivním proslovu jeho jediná dcera.

Zápas pro Romana. | Video: Deník/Radek Štohl

Who wants to live forever, Nad stádem koní. Ponurá středeční atmosféra byla znát všude, pietního okamžiku si za známých písní uvědomoval každý.

Hráči Vsetína byli na rozcvičce ve speciálních dresech, na hrudi se jim rýsovalo černé srdíčko s tradiční třiadvacítkou Čechmánka.

Pak to začalo. Hlasatel oznámil příchod všech tří dětí Romana Čechmánka, v poutu dorazili jak synové Jakub s Romanem, tak dcera Kateřina. Ta si před symbolickou návštěvou 3 323 diváků vzala slovo.

„Přeji dobrý večer na Lapači. Děkujeme všem, kteří přišli uctít památku taťky Romana, moc si toho vážíme,“ dopověděla první část. Sebrala další sílu a pokračovala.

„Odmalička miloval hokej. Loučíme se tady, kde to měl nejradši. Navždy zůstaneš v našich srdcích, tati,“ dodala Kateřina vzkaz všem fanouškům.

Za doprovodu sportovního manažera Vsetína Radima Tesaříka pak potomci zesnulého olympijského vítěze a trojnásobného mistra světa došly ke středovému kruhu. Odtud s celým Lapačem prožili minutu ticha, na světelné tabuli za podkresu hudby nechyběla fotografie místní hokejové legendy.

Vsetínský svatostánek pak z celých sil děkoval, ze všech stran znělo „Legenda, legenda!“.

Další nával emocí se dostavil ve 23. minutě. Přesně v avizovaném čase rozhodčí zastavili hru, aby znovu dali vzpomenout na Romana Čechmánka. Fanoušci za bouřlivého potlesku Lapače vytáhli choreo „TEĎ CHYTÁŠ ZA TÝM NEBE“. Znovu, nechyběla u toho číslovka 23, do toho poněkolikáté Lapačem zněla píseň od skupiny Queen Who wants to live forever.“

„Když se soustředíte na zápas a proběhne přerušení, tak je to nepříjemné, přemůžou vás emoce, pomalu se vám až chce brečet,“ přiznal kapitán domácího Vsetína Erik Hrňa. „Člověk to vše měl v hlavě, i během zápasu.“

Pokud by někoho v tento večer zajímal výsledek, hokejový Vsetín v 21. kole Chance ligy smetl třetí Sokolov 4:0. O góly se dvakrát postaral Hrňa, jednou Ďurkáč a Rob mladší. Číslo dresu posledně jmenovaného? Tušíte dobře, 23.

„Člověk vše vnímá. Všichni ví, co pro český hokej udělal. Chtěli jsme pro něj vyhrát, strávil tu nejlepší část kariéry. Krásně jsme se s ním rozloučili,“ ohlédl se za emotivním duelem Luboš Rob.

