„Občas to není žádná sranda se někde vytočit, ale člověk si na to časem zvykne,“ rozesmál se Smetana, rodák a odchovanec severočeských Litoměřic.

Je těžké chytat útočníky drobnější a rychlejší postavy?

Co myslíte? (další smích) … já doufám, že oni mají občas problémy i se mnou. (smích).

Řežete to na ledě rád?

Nejsem typ na vyhledávání rvaček, ale „poštuchování“ k hokeji patří, zvláště na Lapači, kde vás ženou lidi a je v tom více emocí.

V minulé sezoně jste před svým příchodem do Vsetína odehrál 11 zápasů za Kladno. Jaké bylo si zahrát s Jaromírem Jágrem?

Určitě je to splněný sen. Pro mě osobně byl splněný sen zahrát si extraligu, a to, že to bylo po boku Jardy Jágra, byla už jen taková třešnička.

V Ústí nad Labem jste byl kapitánem, Ve Vsetíně jsou jiní lídři, ale řeknete si i tady svoje, když se vám něco nezdá?

Zatím taková situace nenastala. Myslím si, že všichni kdo přípravu absolvují, tak makají na sto procent, proto není třeba něco říkat, ale určitě s tím problém nemám.

V týmu jste zůstal navzdory výrazným změnám. Měl jste i jiné možnosti a varianty?

Jiné varianty tam byly, ale jsem strašně rád, že to dopadlo takhle.

Na pandemii koronaviru klub zareagoval snížením výplat, na začátku se psalo i o výpovědích. Jak jste to prožíval?

Jelikož máme doma malé děcko, tak jsem se bál, co přijde, ale mám doma skvělou ženu, která mě uklidnila, a řekli jsme si, že tu nepříjemnou situaci nějak zvládneme. Bylo pro nás hlavně důležité, aby byla v pořádku celá naše rodina, a pak až jsme řešili peníze.

V klubu se kromě výrazných změn vystřídali i trenéři, přišel trenér Srdínko. Jaká je pod ním letní příprava?

Letní příprava je jako vždy náročná, ale je to věc, která je důležitá a budeme z ní dlouho těžit. Už se ale všichni těšíme, až budeme moct zase vyjet na led.

Už jste se na Valašsku s rodinou zabydlel?

Na Valašsku jsme se zabydleli rychle, zatím se nám tu moc libí. Příroda je krásná, město je menší, ale hezké, takže za mě zatím super.

Kde jste se byl už podívat?

Sám jsem si zatím prošel jen naučnou stezku kolem Vsetína. S rodinou se ve volném čase snažíme poznávat město, jednou jsme byli v ZOO Lešná, a dokud to jde, tak na víkendy jezdíme za rodinami na sever Čech, takže myslím, že na krásy okolí přijde teprve řada.