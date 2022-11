Weintritt s Kucharczykem převzali mužstvo poté, co vsetínští hokejisté procházeli těžkou výsledkovou krizí – od 28. září do 22. října prohráli sedm z osmi utkání, pro trenérské duo Roman Stantien, Jan Srdínko se nakonec stala osudnou porážka na ledě Šumperku 3:7.

Vedení klubu sáhlo k provizorní změně, k týmu přišli Weintritt s Kucharczykem, kteří v pěti zápasech vydolovali čtyři výhry a dvanáct bodů. Před reprezentační přestávkou pouze doma padli s Duklou Jihlava 1:2.

„Určitě nám to dodává optimismus do dalšího průběhu sezony, zároveň nesmíme polevit v práci. Víme, kde nás tlačila bota, a na tom musíme zapracovat,“ uvědomuje si Tesařík, který by rád rozšířil hráčský kádr. „Nechceme dopustit to, co se stalo, tedy že nám během dvou tří dnů onemocnělo asi osm hráčů a neměli jsme nikoho v záloze. Možnosti představují i střídavé starty nebo hostování.“

Změny nastaly také u mládeže Vsetína. „Honza Srdínko se přesouvá k Luboši Robovi do juniorky. Jirka Weintritt by dlouhodobě nestíhal jako hlavní trenér vést A-tým a zároveň dorost. Proto jsme moc rádi, že můžeme v našem klubu přivítat Marka Melenovského,“ dodal Radim Tesařík.

První tým Vsetína se do soutěžního kolotoče Chance ligy opět vrhne příští pondělí na ledě Sokolova, o dva dny později zavítá do Prostějova.