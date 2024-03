Weintritt před čtvrtfinále: Začínat doma je odměna, máme brutální podporu

Podruhé v řadě dostal tým do play-off, podruhé ze druhého místa základní části. Hlavní kouč vsetínských hokejistů Jiří Weintritt by Valachy chtěl dotáhnout co nejdále. K tomu by jim opětovně měla pomoci i parádní kulisa na Lapači. „Začínat doma je lepší, máte o zápas navíc. Je to odměna za základní část,“ těší lodivoda vsetínské střídačky.

Hlavní kouč Vsetína Jiří Weintritt. | Foto: Deník/Jan Zahnaš