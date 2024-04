Finále Chance ligy. Baráž. Příště už postup? Tak by si to Jiří Weintritt klidně dokázal představit! A to i při současném systému, kdy na šampiona Chance ligy vždy ještě čeká hodně náročná baráž. „Bude to ale stát ranec peněz,“ upozorňuje stratég hokejového Vsetína.

Trenér Vsetína Jiří Weintritt hodnotí čtvrtý barážový zápas i celou baráž. | Video: Václav Petrů

Tři poslední ročníky první ligy vyhrál někdo jiný. Vždy ale odešel jak zpráskaný pes. Dukla Jihlava prohrála 1:4 na zápasy, zlínští Berani před rokem 0:4. Proti Kladnu to nevyšlo ani Valachům, kteří rovněž neuhráli jediný duel.

Play-off přitom měli skoro jako z pohádky, ztratili jen tři zápasy. I tak to v prolínací soutěži bylo málo.

„Neskromně si myslím, že mančaft, který se poučí z minulých baráží, tedy i té naší, tak v budoucnu může uspět. Opravdu si to myslím,“ zdůrazňuje Weintritt.

Dobře si však uvědomuje, že projít přes baráž je pro jakéhokoliv prvoligistu pořádně těžké. Také po finanční stránce.

„Bude to ale stát ranec peněz, kádr musí být široký. Extraligový tým je odpočinutý, připravený, Chance liga vyčerpá mančaft mentálně i fyzicky, máte zranění. Při troše štěstí, dobrém vedení a finančním zabezpečení to je však možné,“ věří pevně úspěšný kouč.

Nebude to však jen o štěstí, ale také velké kvalitě. A to na všech postech. Mančaft bude muset být hodně konkurenceschopný.

„Hráli jsme 14 zápasů v play-off, teď další čtyři v baráži. Každé utkání je bitva, neprojdete to lehce. Nahlas a na rovinu říkám, že potřebujete dva výborné gólmany. Musíte mít jedenáct dvanáct beků, osmnáct útočníků. Všechno to stojí peníze. Dát to dohromady je hodně těžké.“

Kvalita přímo na ledě je jedna věc. Kromě hráčských aspektů jsou však nesmírně důležité i ty lidské, ryze povahové. Na tom si lodivod vsetínské střídačky dosti zakládá.

„Při skládání kádru jsem měl požadavek: aby hráči zapadli do toho, co s nimi chceme hrát. Druhých padesát procent je to, aby tady byli kluci, kteří mají charakter. Nechci a nikdy nebudu trénovat hráče, kteří jsou výborně hokejisté, a jsou problematičtí jako lidé. Sezona byla úspěšně i díky tomu, že se to v létě parádně povedlo, kluci udělali výbornou partu. Práce s nimi byla úplně jiná než s mančaftem, který jsem zdědil minulý rok,“ líčí.

Vsetín v základní části trápila zranění, v play-off Chance ligy naopak hrál téměř kompletní. Během baráže znovu doplácel na absence, což začalo u brankáře Žukova. Postupně ze sestavy vypadli Smetana, Berzinš, Teper. Chyběli také Zabusovs nebo kvůli disciplinárnímu trestu Jonák.

Podle Jiřího Weintritta to však právě byla výborná fyzická kondice, ve které se jeho svěřenci mohli s letošním účastníkem extraligy měřit.

„Možná to bude znít trošku nepokorně. Tým ale byl od léta připravovaný na to, že chceme jít daleko, možná i do baráže. Cením si, že po třech těžkých sériích v Chance lize jsme s Kladnem hráli co se týče pohybu vyrovnané zápasy. Sezona začínala 13. září minulého roku, teď máme konec dubna, kluci jsou v tomto ohledu konkurenceschopní. Nespadlo to z nebe,“ ukazuje na velkou sílu vítěze letošní sezony první ligy.

Za rok by už rádi ovládli baráž. Znovu ale musí uspět v náročné druhé nejvyšší soutěži. Znovu půjdou od znova. .