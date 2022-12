Blízko porážce byli také v úterý na Lapači s Přerovem. Pouhých 23 vteřin před koncem třetí třetiny ale vyrovnali a po úspěšných nájezdech zapsali osmou výhru v řadě. „Že bychom měli nos nahoru? Určitě ne! Kluci ode mě slýchávají, že pokora je velmi důležitá a v kolektivním sportu bez ní nejde existovat,“ řekl Weintritt.

Valaši naposledy prohráli 19. listopadu, v domácím utkání na Lapači proti Litoměřicím. Ještě ve 36. minutě přitom před vlastními fanoušky vedli 3:0 a kráčeli za jasnou výhrou. Nakonec padli 3:4. „Bohužel jsme to nezvládli. Osobně si myslím, že čas od času to potřebuje každý mančaft. Když to řeknu hloupě, tak každým kolem čekám, kdy to skončí. Vyhráli jsme osm zápasů v řadě, pochopitelně chceme vítězit i nadále. Nejde to ale donekonečna,“ uvědomuje si zkušený trenér.

Osmá výhra v řadě! Vsetín odvrátil prohru 23 vteřin před koncem

Skvělou formu řídí nejproduktivnější muž loňského ročníku základní části Chance ligy Rob, který v uplynulých šesti zápasech nasbíral devět kanadských bodů. Do statistik se pravidelně zapisuje také zkušený bek Smetana, jenž ve čtyřech prosincových utkáních vstřelil čtyři góly, na dalších pět přihrál.

Jiří Weintritt však chválí celou první lajnu. „Fungovala dobře, produktivní jsou i obránci. Panuje s ní spokojenost. Snažíme se oživit i druhou a třetí formaci, ve které hrají kluci po zraněních. Dáváme jim prostor, aby se do toho dostali ještě více,“ nastínil lodivod valašské lavičky.

Do velké pohody se rozehrál také centr první lajny Berzinš, 23letý Lotyš v ní nastupuje s Robem a Jonákem. Sezonu přitom začínal ve třetí nebo čtvrté lajně. „Berzi má neskutečnou pokoru, je hodně pracovitý, nebojí se chodit do střel. Je vděčný, že tady může hrát. Dva tři góly navíc dal v oslabení,“ chválí někdejšího hráče KHL.

Vsetínští se dostali do skvělé fazony v době, kdy měli problém v brankovišti. První muž mezi třemi tyčemi Žukov naposledy chytal v polovině uplynulého měsíce, Sachr nezasáhl do posledních čtyřech zápasů.

Hokejový Vsetín vyhrál posedmé v řadě a vede Chance ligu!

V jednom případě vypomohl bývalý gólman Valachů Gába, uplynulé tři duely absolvoval Žajdlík ze Znojma. Všechno bylo v rámci střídavých startů. „Osobně jsem se věnoval tréninku, byl jsem o tom informován. Na Vsetíně na tom ale pracoval celý tým lidí. Sehnat gólmana, byť jen na měsíc, je nadlidský úkol. Protelefonovali jsme snad půlku Evropy. Bylo to vážně hodné těžké.“

Gába se do Tábora vrátil už po prvním zápase, Žajdlík zamířil do Znojma po utkání s Přerovem. „David (Sachr) měl virózu, už s námi trénuje. Max (Žukov) je na tom po zranění podobě. Na 95 procent jeden z nich nastoupí už v nedělním derby. Zdravotní stav se ale neustále vyvíjí, uvidíme, co na tréninku,“ nedokázal odhadnout Weintritt.

Vsetínští budou v neděli usilovat o deváté vítězství za sebou. Do cesty se jim postaví zlínští Berani, kteří je přivítají od 15.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky.

Úvodní vzájemný zápas sezony patřil Vsetínu, na ledě soupeře ještě pod vedením Romana Stantiena vyhrál 2:0. Druhé utkání už koučoval Jiří Weintritt, domácí na Lapači zvítězili 4:1. „Zlín hrál u nás velmi dobře,“ zdůraznil někdejší trenér Valašského Meziříčí. „Rozhodně nepůsobili odevzdaně, měli jsme i určitou dávku štěstí. Předvedli jsme obětavý výkon,“ vrátil se k říjnovému střetnutí.

Změna na trenérské střídačce nenastala pouze u Vsetína, u rivala ze Zlína zkraje prosince skončilo trenérské duo Vlach, Jurík. Na pozici hlavního kouče se dostal Miloš Říha mladší. „Každá změna dá mužstvu impuls, bude nás čekat těžké utkání,“ nepochybuje Jiří Weintritt.

„Viděli jsme oba zápasy pod novým trenérem, po třech čtyřech střídáních budeme vědět, s čím přijdou. A podle toho případně zareagujeme. Kluky připravíme na utkání jako na každé jiné. Určitě ale od nich budeme chtít odhodlanost!“

Zápas se původně měl uskutečnit v pondělí 19. prosince. Utkání se však už několik týdnů zpátky přeložilo na nedělní termín a čas 15.30 hodin. Jen o půl hodiny později startuje finále fotbalového mistrovství světa v Kataru.

V posledních dnech se tak spekulovalo, že by došlo k dalšímu přeložení zápasu. Minimálně co se týče času. „Zlín přišel se změnou utkání, my jsme na to nějak reagovali. Ke shodně nakonec nedošlo. Nemyslím si, že je to úplně šťastné,“ uzavřel hlavní kouč hokejového Vsetína Jiří Weintritt.