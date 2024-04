Vypadá to špatně, rozdíl mezi Tipsport extraligou a Chance ligou znovu ukázal svoji drsnou tvář. Hokejisté Vsetína prohráli oba úvodní zápasy na Kladně, v těchto duelech dohromady měli děsivé skóre 3:11.

Hlavní kouč Vsetína Jiří Weintritt. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Chuť jim nechyběla, nasazení bylo v pořádku. Zmatky a velké kiksy v obraně je však stály obě utkání.

Pokud se v této sérii ještě chtějí vrátit na led Rytířů, musí během dvou dnů zpevnit defenzívu a konečně začít proměňovat velké šance.

Jejich naděje na návrat do nejvyšší soutěže jinak hodně brzy vyhasne.

OBRAZEM: Vsetín utrpěl debakl, z Kladna odjíždí bez bodu

„Máme dva dny na to se dát dohromady. Výsledek může být nějaký, výkon však musíte odevzdat. Musíme bojovat a hrát o každý dílčí úspěch,“ pronesl důrazně v pozápasovém rozhovoru pro O2 hlavní kouč hostujícího mančaftu Jiří Weintritt.

Domácí už ve druhé minutě poslal do vedení Jágr, který dostal až příliš prostoru. 52letá legenda zakončovala do prázdné svatyně.

„Nevím, jestli kluci z něj měli přehnaný respekt. V našem obranném pásmu jsme měli podstoupit běžný souboj jako stovky dalších. Bohužel tam žádný nebyl. Hráč Kladna dostal spoustu času to Jardovi naservírovat do slotu a ťuknutí do prázdné brány,“ láteřil trenér Valachů.

Kladenští už v deváté minutě vedli o dva góly. Za hosty snížil Jonák, jen o chvíli později byli Valaši blízko vyrovnání.

„Měli jsme čistou gólovku, Hořa (Adam Hořanský) nepřehodil ležícího gólmana, remízový stav by nás možná postavil na nohy,“ věřil Weintritt.

Kladno čtvrt minutu před koncem úvodní části navýšilo náskok, ve 23. minutě vedlo 5:1!

Rozhodla bídná produktivita, štve Weintritta. Žukov má zdravotní problém

„Měli jsme špatné vstupy do dvou třetin,“ posteskl si Weintritt.

Valaši korigovali na 5:2, pak nevyužili další ložené šance. Po polovině utkání navíc za faul loktem na Smoleňáka dohrál Jonák.

„Sestava se nám pak rozsypala,“ posteskl si zkušený kouč, jenž do útoku převelel beka Ondračku.

Rytíři v dlouhé přesilovce dvakrát skórovali, čímž nakonec uzavřeli stav na konečných 7:2.