„Jeho bych vyzdvihl, podal vynikající výkon,“ smekl trenér Luboš Jenáček nad výkonem svého sedmadvacetiletého brankáře, který byl zároveň vyhlášen i nejlepším hráčem utkání. „Zachytal skvěle,“ ocenil i trenér Přerova Vladimír Kočara.

„Věděl jsem, že nesmím udělat chybu, protože přerovská branka se těžko dobývá. Když to tam padlo, věřil jsem, že to zavřeme, gól nedostanu a vyhrajeme,“ popisoval své dojmy v rozhovoru pro klubovou televizi Bláha, který si vychutnal i pozápasovou děkovačku s fanoušky. „Je to paráda, ta tribuna je neskutečná,“ smekl nad podporou tribuny na stání nad střídačkami vsetínského Lapače.

I fanoušci čekali na první trefu zápasu až do 44. minuty. To z mezikruží prostřelil jinak výborného Klimeše Volf. V závěru pak přidal pojistku do odkryté branky Tůma. „Byl to hodně těžký zápas. Přerov má výborné mužstvo s propracovanou defenzivou, hraje jednoduchý, silový hokej. Když se dostane do útočného pásma, je velmi nebezpečný a má obrovský tlak do brány,“ reagoval na hru soupeře Jenáček, jenž opět nebyl spokojen s rozhodčími.

„Když se člověk díval na mistrovství světa dvacetiletých a viděl, co se píská tam, tak podle mě i v tomto za světem zaostáváme. Tady se pískne až každý pátý, šestý faul,“ nechápal Jenáček.

„Pro nás jsou to výborné tři body. Soupeř měl taky spoustu možností. Dnes patří celému mančaftu velká pochvala za bojovnost a nasazení,“ dodal trenér Vsetína.

VHK ROBE VSETÍN - PŘEROV 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 44. L. Volf (Teper), 60. D. Tůma (Březina). Rozhodčí: Fiala, Kopeček – Lukš, Blažek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4020. Střely na branku: 27:35. Průběh utkání: 2:0.

VHK ROBE Vsetín: Bláha – Teper, Slováček, Holomek, Hryciow (A), Jeřábek, J. Drtina (C), Ondračka – Jonák, Kucharczyk, Dostálek – Březina, Pechanec, D. Tůma – Procházka, Rehuš, Gorčík – L. Volf, Šilhavý, Vítek.

HC ZUBR Přerov: Klimeš – Kubeš, Krisl (C), Zbořil (A), Weinhold, Šnajnar, Forman – Navrátil (A), Pšurný, T. Doležal – Berger, Hejcman, Moučka – Š. Kratochvil, M. Kratochvil, Goiš – Číp, Süss, F. Dvořák – Kočica.