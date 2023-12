Dokázal si to představit mnohem lepší, proti silnějším soupeřům by už příště tato hra stačit nemusela. I takové úspěšné utkání se však počítá. Vsetínští hokejisté ve středu večer na Lapači udolali poslední tým Chance ligy Slavii Praha 3:2, na vedoucí Porubu tak po dnešním večeru ztrácí 13 bodů.

Luboš Rob starší. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Výkon byl neurovnaný, nefungovaly nám návaznosti, včetně přihrávek ve středním pásmu, kdy bychom si dvakrát vyměnili kotouč. V zápase jsme se hodně napracovali, i na samotné góly,“ ohlédl se za vítězným zápasem asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Vsetín obě branky inkasoval v oslabení, v obou případech ale ještě jak do konce první, tak i druhé části dokázal srovnat. Zkraje třetího dějství navíc skvěle hrající Dědek připravil gól pro zkušeného Holce, který svoji úvodní trefou v sezoně poprvé v zápase poslal domácí do vedení. Tento stav nakonec setrval až do závěrečných vteřin, valašští borci se mohli radovat z vydřeného vítězství.

Vsetín na Mikuláše udolal Slavii. Rozhodl zkušený Holec

„Doma jsme takto v sezoně ještě nehráli. Vyhráli jsme špinavý zápas, který nemusel skončit v náš prospěch, což se počítá. Je to důležité, někdy jsme naopak ztratili utkání, v nichž jsme hráli dobře,“ dodal Rob.

S domácím koučem na pozápasové tiskové konferenci souhlasil i lodivod střídačky Pražanů Aleš Totter, jenž nedávno Slavii převzal a herně ji pozvedl.

„Předvedli jsme výborný výkon, musíme takto hrát a navázat na něj. Jen je potřeba zlepšit produktivitu, najít špinavé góly, které jsme teď nenašli,“ pronesl zklamaný zkušený kouč.

Vsetín začne na Mikuláše netradičně dříve

Vsetínští hokejisté si po úspěšném tříbodovém večeru upevnili druhou pozici Chance ligy, na rozjetou třetí Třebíč mají pouze čtyřbodový náskok.

Valaši už v sobotu znovu na Lapači hostí páté Litoměřice.