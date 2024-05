Silný kádr Vsetína se znovu rozrůstá. Na Valašsko přichází produktivní hokejový útočník Radek Prokeš, který naposledy působil ve slovenské extralize v dresu Nových Zámků.

Radek Prokeš. | Foto: Deník / Ondřej Kašlík

„O Radka Prokeše jsme měli zájem dlouhodobě. Stáli jsme o něj už v minulé sezoně a nebyli jsme daleko od domluvy ještě před play-off. Jsme opravdu rádi, že se nám ho podařilo přivést do klubu,“ září asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší.

„V posledních sezonách jde o hráče, který byl ve svých týmech lídrem a přesně na tuto pozici jej přivádíme i do vsetínského klubu. Měl by se stát jedním z vůdčích hráčů a posílit jádro týmu. Věřím, že bude v rozhodujících chvílích klíčovým hráčem a zapadne mezi naše lídry. Přivádíme ho na pozici centra do prvních dvou útočných formací, tohle by měla být jeho role,“ líčí Rob.

44 bodů ve 43 zápasech. Vsetín posílil produktivní útočník

29letý útočník je odchovancem Českých Budějovic, za které později nastupoval jak v první, tak druhé nejvyšší české soutěži. V minulosti však hrál také v Prostějově nebo EBEL. V dresu Znojma zde v sezoně zažil výbornou sezonu 2021/2022, v 53 utkáních získal 58 kanadských bodů.

„Těším se moc na vsetínské angažmá, mám z toho zároveň velký respekt, protože loni se tady povedlo dosáhnout velkého úspěchu. Bude to pro nás bič, věřím ale že jsme schopni to zopakovat a doufám, že tomu svoji měrou pomohu. Svou roli při rozhodování hrál i fakt, že znám Víťu Jonáka, se kterým jsem hrával v Budějovicích a Luboš Rob patří mezi mé nejbližší kamarády. Prioritně jsem se ale rozhodl pro Vsetín, protože je to silný klub a chci zažít úspěch,“ má jasné plány Radek Prokeš.

Zkušený útočník během kariéry zapsal přesně 300 startů v první lize, ve kterých získal 146 bodů za 64 gólů a 82 asistencí.