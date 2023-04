Ve středu od 10 hodin začne online předprodej vstupenek na úvodní dva finálové duely hokejové Chance ligy mezi Vsetínem a Zlínem. „Ceny lístků se pohybují od 250 koroun na stání do 450 korun na sezení,“ upřesnil tiskový mluvčí vsetínského klubu Václav Trávníček.

Hokejisté Vsetína čeká o víkendu finále Chance ligy s rivalem ze Zlína. | Foto: Deník/Radek Štohl

Prodej na pokladně zimního stadionu Lapač proběhne ve středu od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin. „Držitelé permanentek na sezení standard mají předkupní právo na svá místa do pátku 17 hodin. Místa se poté uvolní do volného prodeje. V sobotu bude zimní stadion otevřen už od 12 hodin, kdy o půl hodiny později startuje utkání baráže o extraligu dorostu mezi našim výběrem a Táborem. V neděli se zimák otevře v 15 hodin,“ upřesnil Trávníček s tím, že oba finálové duele Vsetína se Zlínem mají úvodní vhození bully v 17 hodin.

První finále Chance ligy odvysílá ČT sport!

„Pro návštěvníky utkání VHK ve spolupráci s městem Vsetín připravujeme bezplatnou kyvadlovou dopravu od parkoviště na fotbalovém stadionu na Ohradě k Lapači. Parkoviště je možné rovněž bezplatně využít bez nutnosti absolvovat přesun kyvadlovou dopravou,“ dodal mluvčí.

Němec: Byl to vysněný scénář! Přál by si gól na Lapači, končit chce na vrcholu

CENY VSTUPENEK NA FINÁLE: stání 250 Kč, sezení B, C: 450 Kč, sezení A: 390 Kč, sezení D: 360 Kč, sezení E, F K: 320 Kč, Sezení G a hosté: 300 Kč.