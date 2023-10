První velké hokejové regionální derby letošní sezony se blíží. Na vsetínském Lapači se uskuteční už příští v sobotu 7. října, kdy skvadra Jiřího Weintritta od 17 hodin přivítá vítěze loňské Chance ligy ze Zlína.

Těsně po vítězné brance Vsetína. | Video: Deník/Martin Břenek

„Předprodej na zápas odstartuje v pondělí 2. října ve 13:00 formou online prodeje. Vstupenky zakoupíte v prodejní aplikaci zde. Těšíme se na vás v ochozech!“ informoval valašský klub v průběhu nedělního dopoledne.

Bitva mezi nedalekými rivaly slibuje atraktivní hokej. Jak se však už v minulé sezoně, včetně finálových střetnutí ukázalo, tak zápasy Vsetína s Berany přináší také bezpečností rizika.

Podívejte se: Šestou výhru Vsetína sledovalo 2 426 diváků. Najdete se?

„V průběhu týdne očekávejte informace ohledně zvýšených bezpečnostních a organizačních opatření, které se jistě tohoto klání budou týkat,“ prozradil dále klub vévodící tabulce druhé nejvyšší soutěže.

A co se týče cenové relace? Utkání je zařazeno do tzv. I. kategorie, čemuž odpovídají i ceny.

Navštívili jsme: Debut Kubiše i přerušení. Vsetín vyhrál a je znovu v čele

Nejdražší to budou mít fanoušci, kteří si zakoupí lístek do sektorů B a C, na zápas se dostanou za 300 korun. V sektoru A budou za 260 korun, v „déčku“ za korun 240. Nejlevnější jsou poté vstupenky na stání za 150 korun.

Do sezony lépe vkročili Valaši, kteří vyhráli šest ze sedm zápasů. Rozjíždí se však i Berani, svěřenci Miloše Říhy po úvodních třech prohrách vyhráli čtyři utkání v řadě.

SEKTOR/CENA

B, C –⁠300 Kč

A –⁠ 260 Kč

D –⁠ 240 Kč

E, F, K –⁠ 190 Kč

G –⁠ 180 Kč

STÁNÍ –⁠ 150 Kč

LOŇSKÉ FINÁLE NA LAPAČI

Zdroj: Deník/Martin Břenek

Zdroj: Deník/Martin Břenek

Zdroj: Deník/Radek Štohl