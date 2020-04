Jak jste ve Vsetíně přijali opatření o rychlém konci sezony?

Zatím to pořád vstřebáváme. Je to ale velice nepříjemné. Bohužel to nejlepší z celé sezony a to play off se nedohrálo do konce. Semifinále, které nás čekalo s Přerovem, slibovalo velkou vyhecovanou podívanou. Koronavir v Česku ovšem nikdo nečekal. S rychlým koncem sezony se tak musíme smířit. Letošní sezona proto pro nás má zase hořký konec. Je to podobné jako loni, kdy nás ze soutěže vyřadilo vedení ČSLH nesportovní cestou.

S jakou představou jste šli do sezony 2019 – 2020?

Určitě postoupit do DHL Juniorské ligy akademií. Podle regulí Českého svazu ledního hokeje měl vítěz Redstone extraligy juniorů zajištěný postup sportovní cestou. Hlavním cílem však bylo v základní části ve Východní skupině extraligy skončit do čtvrtého místa a tím si zajistit postup do play off.

Jak se sezona vyvíjela?

V porovnání s těmi minulými byla velmi poklidná. Náročnější byl jenom začátek, kdy se nám zranilo nebo dlouhodobě onemocnělo hodně hráčů. Proto jsme museli hledat náhradníky. Týmy ze spodních pater tabulky se nám ale dařilo přehrávat. Body jsme ztráceli jenom s Přerovem a Havířovem. Ovšem se třetí příčkou po základní části jsme byli spokojení. Navíc jsme ve čtvrtfinále poměrně hladce překonali Kobru Praha.

Jaké byly největší klady vsetínského mužstva?

Dávali jsme hodně branek. Nejvíc ze všech týmů z východní skupiny. Celkem jsme jich nastříleli 160. Předváděli jsme útočný hokej. V minulosti jsme naši hru měli postavenou podstatně víc na defenzívě.

Co chybělo týmu k ještě lepším výsledkům?

Určitě nějaký lídr, který by spoluhráče v případě potřeby pořádně seřval. Hlavní loňští lídři před začátkem sezony odešli do jiných klubů. Ostatní letos už nemohli kvůli věku hrát.

Které zápasy se vám nejvíc povedly?

Určitě říjnový duel v Porubě. V něm jsme po dvou třetinách prohrávali 0:4. Nakonec jsme ho vyhráli 6:4. Těší mě i listopadové vítězství v Havířově 3:1. Na ledě Severomoravanů jinak za celou sezonu neuspělo žádné jiné mužstvo. Vydařilo se nám i čtvrté čtvrtfinále proti pražské Kobře. V této partii jsme na domácí ploše prohrávali 1:3. Utkání jsme ovšem otočili na 6:3.

Které duely se Vsetínu naopak nepovedly?

Byly to souboje s Havířovem a Přerovem. V letošní sezoně jsme ze 40 zápasů 30 vyhráli a v 10 jsme odešli s porážkou. A ztráty jsme zaznamenali jenom s havířovským a přerovským kolektivem. Jednu prohru jsme si připsali ve třetím čtvrtfinále s Kobrou Praha. Žádná větší výsledková krize nás ale nepotkala. S Porubou, Litomyšlí a Warriorsem Brno jsme neztratili ani bod. Se Šumperkem jsme třikrát remízovali, ale potom jsme Draky pokaždé zdolali v prodloužení. Také čtvrtfinále s pražskou Kobrou jsme zvládli.

Kdo byl největším tahounem vsetínského celku?

Nejlepší obránce celé soutěže Tom Ondračka. Tom, který se letos bodově prosadil i v Chance lize, vynikal výborným bruslením i neskutečným přehledem ve hře. Povedenou sezonu má za sebou i skromný hokejista s dobrým výběrem místa a zakončením kapitán Daniel Klímek. Příjemně překvapila i nová akvizice Vsetína Adam Hilšer. Ten zaznamenal v Redstone extralize nejvíc hattricků. Navíc hned vytvořil společně s Klímkem a Michaelem Vavříkem naši první údernou útočnou lajnu.

Co v součastném období hokejoví junioři Vsetína dělají?

Odpočívají a čekají na výsledek rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje o další sezoně 2020 – 2021.

Jaké budou změny v kádru pro sezonu 2020 – 2021?

Letní příprava by měla začít začátkem května. Ale jaký bude model soutěží v příští sezoně, ještě nevíme. Podle těch součastným kritérií už by za juniory neměli hrát Tom Ondračka, Daniel Klímek, Tomáš Frimel, Adam Hilšer a Michael Vavřík.

Kdo přejde z dorostenců mezi juniory?

Tady máme z čeho vybírat. Příležitost určitě dostanou hráči ročníku narození 2003 gólman Patrik Janura, obránci Jakub Velikovský, Václav Kočí, Stanislav Kunst a forvardi Boris Babeliak Samuel Rybár, David Bednařík a Dominik Kuchařík.

Kdo z dorostenců patří k největším součastným talentům?

Slovenský reprezentant Boris Babeliak a několikanásobný český reprezentant Stanislav Kunst. Velkým příslibem jsou také výkony Václava Kočího.

Jaký máte cíl pro sezonu 2020 – 2021?

Pokud bude možnost, tak se znovu porveme o postup do DHL Juniorské ligy akademií.