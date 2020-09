Vsetínští hokejisté mají nového kapitána. Od nové sezony bude „C“ na dresu nosit Tomáš Kudělka. Třiatřicetiletý obránce už nyní vyhlíží začátek nového ročníku Chance ligy, který začíná příští sobotu proti Šumperku.

Vsetínští hokejisté v přípravě. Ilustrační foto | Foto: www.hc-vsetin.cz

„Vnímám to jako důležitou funkci. Máme v kabině více zkušených kluků, Luboše Štacha, Radima Kucharczyka, Honzu Kloze, Braňa Rehuše, Ondru Smetanu nebo Romana Vlacha. Spolu s trenéry to chceme všechno tvořit tak, abychom byli co nejvíc úspěšní,“ vyjádřil se Kudělka ke svému jmenování pro oficiální stránky vsetínského hokeje.