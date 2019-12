„Chtěli jsme potvrdit předcházející dvě vítězství v nadstavbě a jsme rádi, že se nám to podařilo,“ lebedil si trenér Vsetína Luboš Jenáček, který svěřence za bojovnost i předvedenou hru oprávněně chválil.

„Kluci hrabali a zaslouží si za svůj výkon poděkovat,“ pravil.

Po čtyřiceti minutách byl stav nerozhodný 3:3. Valaši vyrovnaný duel rozsekli dvěma brankami v závěrečné části.

„Oboustranně to byl bojovný zápas a my jsme rádi, že to nakonec převážilo na naši stranu. Měli jsme tam silné momenty, vytvořili si tlak, na druhé straně Slavia po vyrovnání na 3:3 nás tam zavřela a klidně mohla odskočit na 4:3. Byl to dobrý zápas s vítězným koncem pro nás,“ prohlásil Jenáček.

Pražanům k bodům nepomohla vedoucí trefa Ryzáka ze 14. minuty ani góly Vampoly a Furcha v prostřední periodě.

„Upřímně musím přiznat, že soupeř byl lepší. Zápas se pro nás výsledkově vyvíjel pozitivně, a proto jsme se v něm drželi. Byly tam dvě rozhodující fáze, a to poslední minuta první třetiny, kdy jsme mohli dát na 2:0, a závěr druhé třetiny, kdy jsme mohli dát na 4:3, což se nestalo. Jinak měl ale soupeř více šancí, více střel, větší tlak,“ uvedl kouč Slavie Miloš Říha mladší, který litoval hlavně nevyužitou přesilovku v závěrečné části a nastřelené tyče.

„Minulý zápas jsme vyhořeli v útoku, dnes jsme měli větší problémy v obraně. Máme teď pár dnů na to, abychom s tím něco udělali,“ řekl Říha.

Zatímco Vsetín vyhrál potřetí v řadě, sešívaní zapsali třetí prohru za sebou. „Do dalších zápasů se musíme zlepšit. Soupeři jsou silní a kvalitní. Máme na čem pracovat,“ ví Říha.

Na Valachy čeká další utkání o vánočních svátcích, kdy se na Štěpána představí v Havířově.

CHANCE LIGA - 2. část, 3. kolo -

HC SLAVIA PRAHA - VHK ROBE VSETÍN 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Ryzák (Vampola), 32. Vampola (Ryzák), 35. Furch (Vlček, Šmerha) – 23. Rehuš (Gorčík), 24. D. Tůma (Holomek), 29. J. Drtina (Pechanec), 41. Březina (Dostálek, Slováček), 60. Dostálek (Pechanec). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Flegl, Doležal. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 1525. Střely na branku: 26:42. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 3:3, 3:5.

HC Slavia Praha: Málek – Hejda, J. Novák, P. Hořava, Barák, Kučný, Antoš, Ryzák – Šmerha, Vampola, Kuťák – J. Doležal, Vrdlovec, Vlček – M. Ondráček, Kubica, Furch – Hotěk, Kohút, Šteiner.

Vsetín: Gába – Slováček, Teper, Hryciow, Hunkes, J. Drtina, Jeřábek, Holomek – Jonák, Kucharczyk, Dostálek – Březina, Pechanec, D. Tůma – Procházka, Rehuš, Gorčík – Hořanský, Šilhavý, L. Volf.

Další výsledky: Přerov – Havířov 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). O účast v předkole: Prostějov – Kadaň 3:6 (1:2, 1:1, 1:3), Benátky nad Jizerou – Ústí nad Labem 5:4 po prodloužení (3:1, 1:1, 0:2 – 1:0), Třebíč – Sokolov 3:4 po prodloužení (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1).

1. České Budějovice 30 26 0 1 3 141:62 81

2. Přerov 30 16 5 6 3 85:57 61

3. Litoměřice 30 17 3 7 3 113:76 60

4. Chomutov 30 17 1 11 1 98:77 54

5. Slavia Praha 30 15 4 10 1 86:78 54

6. VHK ROBE Vsetín 30 16 1 10 3 93:79 53

7. Poruba 2011 30 15 2 13 0 97:93 49

8. Havířov 30 15 1 13 1 76:70 48

9. Jihlava 30 13 1 11 5 74:68 46

10. Prostějov 30 11 2 12 5 87:100 42

11. Frýdek-Místek 30 9 6 12 3 93:82 42

12. Třebíč 30 11 2 15 2 75:82 39

13. Benátky n. J. 30 6 7 15 2 76:100 34

14. Ústí nad Labem 30 7 2 18 3 71:114 28

15. Sokolov 30 4 1 24 1 82:129 15

16. Kadaň 30 4 0 24 2 56:136 14