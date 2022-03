„Prvních deset minut byli domácí lepším týmem. Od druhé jsme byli lepším mančaftem my, i když Šumperk stále hrozil, zejména v přesilových hrách. Co prošlo, to vychytal výborný David Gába, který opět potvrdil své kvality a do značné míry nám pomohl k vítězství. Následně jsme se prosazovali v útoku, s ohledem na další boje mě těší přístup hráčů,“ pochvaloval si po konci zápasu hlavní trenér Valachů Roman Stantien.