Dvě třetiny jim to nevycházelo, po 40 minutách prohrávali 0:3.Takový stav v této sérii ještě nebyl, maximálně to bylo o dva góly. Hokejisté Vsetína tuto ztrátu už nedohnali, s Prostějovem v pátém semifinále Chance ligy padli na Lapači 1:3.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy). Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

Postupové oslavy si minimálně odložili do zítra.

„Prostějov na tom byl v prvních dvou třetinách lépe,“ uznal asistent trenéra Valachů Radim Kucharczyk.

„V první třetině své šance ještě nedal, ve druhé už ano,“ posteskl si bývalý útočník.

Vše ale klidně mohlo být jinak. Vsetínští měli na začátku druhého dějství bez dvou vteřin kompletní přesilovou hru pěti proti třem. Maximálně se však vzmohli jen na tyč.

„Když nedáte gól pět na tři, tak nevyhrajete, což se potvrdilo. Byl to důležitý moment zápasu,“ připustil Kucharczyk.

„Je to velká šance na vstřelení gólu. Vypracovali jsme si nějaké příležitosti, bohužel tam nepadly. Mrzí to o to více, že to bylo za stavu 0:0. Lámal se tam chleba,“ pokyvuje autor jediné branky domácích Radek Číp.

„Soupeř pak navíc vstřelil tři branky, už se to těžko dotahovalo,“ smutnil 30letý forvard.

Třetí třetina už snesla přísné měřítko, domácí se ve 44. minutě radovali z gólu, potřetí ve zdejším angažmá úspěšně mířil Číp.

„Máme obrovsky silný tým. Říkali jsme si, že když jsou za třetinu schopni dát tři branky, tak my také. Nakonec jsme měli tlak, i šance. Bohužel jsme je neproměnili, pak to tak dopadlo,“ povzdechl si zkušený borec.

„Kdybychom to dali na 2:3, tak bychom to možná i zvládli. Vstřelili jsme však jediný gól, na jednu třetinu vyhrát nemůžeme,“ uvědomuje si Radim Kucharczyk.

Kdekdo si po čtvrtečním venkovním vítězství už myslel, že hokejisté Vsetína to v sobotu večer uzavřou doma na Lapači. Navíc poté, co soupeř přijel na Valašsko pouze se třemi pětkami.

„Nemyslím si, že bychom to podcenili. V první třetině jsme byli zakřiknutí, měli jsme více do toho vletět a držet se našeho plánu. Naopak jsme se nechali zatlačit, čas plynul. Asi cítili, že jsme hratelní,“ pronesl Radek Číp.

„Poslední bod je nejtěžší, to se potvrdilo,“ přesvědčil se na vlastní kůži Kucharczyk.

„Když je vás méně a je proti vám mečbol, tak to tým semkne. To se také ukázalo. Pořád ale vedeme 3:2, máme to na talíři v Prostějově,“ dodal asistent trenéra domácího mančaftu.

Šesté semifinále je na programu už v pondělí. V Prostějově se bude začínat v 18.00 hodin.

Domácí by už měli mít k dispozici některé navrátilce.

„Přesný počet říkat nebudu. V říjnu a listopadu jsme také hráli na tři pětky, bylo to naše nejlepší období,“ komentoval marodku hlavní kouč Prostějova Aleš Totter.