Vsetínští i podruhé v sezoně nastoupili bez kapitána Jonáka, znovu jim to ale nemuselo vadit. Na ledě soupeře už po 8 minutách vedli 2:0. Domácí korigovali o čtyři minuty později. „V první třetině bylo hodně nepřesností, trošku nervozity na začátku sezóny,“ pronesl Srdínko.

Jonák start Chance ligy nejspíše nestihne. Chceme do baráže! burcuje

„Vůbec netuším z jakého důvodu jsme nechytali začátek. Dostali jsme dvě laciné branky. Navíc jsme hráli devět minut v oslabení a tím byla pro nás taková rozhozená. Snížili jsme na 1:2 a vypadalo to, že se chytáme,“ věřil lodivod domácí střídačky Jiří Režnar.

Hosté ve druhém dějství dokázali odskočit na rozdíl tří branek, o góly se v této fázi duelu postarali Lichanec a Jenyš. Branku navíc zavřel výborný Žukov. „Zlepšili jsme pohyb, dali jsme góly a hra se trošinku uklidnila,“ těšilo Jana Srdínka. „Srazil nás třetí gól,“ posteskl si domácí kouč Režnar.

Valaši v závěrečném dějství nikam nemuseli spěchat, vzadu se mohli spoléhat na jistého Žukova.

Valašská hokejová labutí píseň na úvod. Deklasovali Šumperk!

Domácí se naopak hnali za vyrovnáním. „Třetí třetina byla parádní. Hráli jsme jednoduše, bruslili a dostávali se do šancí, ale bohužel jsme další branku nepřidali a dopadlo to, jak to dopadlo,“ dodal závěrem trenér Poruby Jiří Režnar.

Valaši tak mohli být spokojení se ziskem tří bodů „Pořád se ale v naší hře vyskytují chyby, které vznikají asi z podcenění situace, takže se je budeme snažit odstranit, aby naše hra byla lepší a lepší,“ dodal asistent trenéra hostů Jan Srdínko.

Hokejisté Vsetína v příštím kole Chance ligy na domácím ledě přivítají „B“ Pardubic. Začíná se v 17.30 hodin.

Chance liga, 2. kolo

HC RT TORAX Poruba 2011 – VHK ROBE Vsetín 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Vildumetz (Gřeš, Pšurný) – 4. Smetana (Lichanec, Jenyš), 8. Sihvonen (Rob, Přikryl), 26. Lichanec (Hořanský), 35. Jenyš (Berzinš)

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Lemcke, Klimíček, Voráček, Urbanec (C), Dluhoš, Sedlák, Mlčák – Šoustal, Vachovec (A), Šlahař – Vildumetz, Pšurný (A), Gřeš – Vehovský, Berisha, Hrníčko – Christov, Toman, Střondala.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Sachr) – O. Němec (C), Kajínek, Smetana (A), Ondračka, Jenáček, Říha, Hryciow – Jenyš, Lichanec, Hořanský – Klímek, Klhůfek, Rob – Š. Bláha, Přikryl, Sihvonen – Pětník, Berzinš, Vítek (A).