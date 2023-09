Hokejový Vsetín na začátku nové sezony baví! V jeho třech dosavadních zápasech padlo 23 gólů, sám skóroval hned 15krát. Včera večer si poradil také s Litoměřicemi, které na Lapači přehrál 6:4. Společně s Jihlavou neztratil ani bod!

Vsetínští hokejisté po třech kolech vedou Chance ligu. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Patrik Žák.

„Úspěšný vstup do sezony je pro nás hodně cenný!“ těší asistenta Valachů Luboše Roba staršího.

Utkání mělo začít tradičně v 17.30 hodin, vinou komplikací hostujícího mančaftu na cestě však úvodní buly padlo o půl hodinu později.

Začátek patřil Vsetínu, který už v 49. vteřině udeřil. Střídání si lehce protáhl Lotyš Berzinš, ten uklidil kotouč za bezmocného Paříka. Brzy mohlo být vyrovnáno, paradoxně při vlastní přesilovce domácích tyčku nastřelil bývalý útočník Valachů Sihvonen. Finský forvard měl chuť se ukázat, v 9. minutě vyslal Svobodu, jenž nezužitkoval samostatný únik. Hosté se gólu dočkali, konkrétně Sihvonen, který využil špatného vyhození domácích a z mezikruží se nemýlil.

Valaši ve druhém dějství odskočili na rozdíl dvou branek, o góly se postarali Rob a Vaňo. Za hosty sice v početní převaze snížil Ton, o minutu a půl později hokejisté Vsetína znovu vedli o dva góly, poprvé v tomto dresu se prosadil bek Kojo.

Zkraje třetí třetiny korigoval Sihvonen, dvoubrankové vedení domácím po výborné přihrávce Roba mladšího zařídil Jonák. I když hostům ještě jednou dovolili snížit, tak před zraky 2 131 diváků v 55. minutě skóre uzavřel Rob.

„Litoměřice hrají hodně do ofenzívy, otevřený hokej. Měli jsme dost vyloučených, hosty jsme pustili do hry, některé fáze byly pro nás těžké přežít. Tým na druhou stranu šlapal. Když jsme potřebovali dát gól, tak jsme ho dali. Ofenzivní silou jsme to přetlačili,“ radoval se Rob na tiskové konferenci.

Chance liga, 3. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Stadion Litoměřice 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 1. Bērziņš (Hrňa), 25. Rob (Ďurkáč), 27. Vaňo, 36. Kojo (Jandus, Kern), 43. Jonák (Rob, Ondračka), 55. Rob (Jonák, Bērziņš) – 16. Sihvonen (Jícha, P. Svoboda), 34. Ton, 42. Sihvonen (Costa, Husák), 46. Aubrecht (Jícha).

Střely na branku: 35:24. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. Rozhodčí: Kubičík, Koziol – Kráĺ, Tvrdý. Diváci: 2 121.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Pytel) – Staněk, Ondračka, Smetana (A), Hryciow, Ďurkáč, Kojo, Petrovický – Jonák, Bērziņš, Rob (A) – Půček, Dědek, Hrňa (C) – Kratochvil, Kern, Jandus – Š. Jenáček, Vávra, Vaňo.

HC Stadion Litoměřice: Pařík (Cichoň) – Kroupa, Černohorský, Husák (C), Pavlák, Tomek, Aubrecht – Sihvonen, Jícha (A), P. Svoboda – Guman, Kuťák (A), Ton – Kordule, Costa, Korkiakoski – Cikhart, Vitouch, Hrabík – Vopat.