„Utkání pro obě mužstva splnilo účel. Jednalo se o kvalitní zápas, na přípravu to mělo výborné parametry. Kluci do sebe šli, z obou stran bylo hodně akcí. Utkání se hrálo před super atmosférou,“ zhodnotil pro klubovou televizi asistent trenéra Vsetína Luboš Jenáček.

Do vedení se z první vážnější příležitosti zápasu dostali hosté. Žovinec se objevil před Davidem Gábou, kterého prostřelil nad rameno. Jelikož tísněný Endál nedokázal zvýšit náskok Poruby, Šilhavý necelou minutu a čtvrt po první brance srovnal na 1:1. Stejný hráč ve druhé polovině třetiny obrátil na 2:1.

Hosté ve 28. minutě nejprve nastřelili břevno, o chvíli později se už radovali z vyrovnání, když z dorážky uspěl Kanko. Do konce druhé části zápasu ovšem vsetínští znovu získali vedení poté, co si Poruba nešťastně srazila puk do branky. Trefa byla připsána Antonínu Pechanci.

Třetí dějství branku ani přes odvolání hostujícího brankáře Muštukovse nepřineslo, svěřenci Jana Srdínka tak druhou výhrou v řadě uzavřeli sérii přípravných zápasů. Za čtyři dny už vstoupí do Chance ligy, na Lapači od 17.30 přivítají nováčka ze Šumperku.

VHK ROBE VSETÍN - HC RT TORAX Poruba 2011 3:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Šílhavý (Hořanský, Hryciow), 14. Šilhavý (Štach, Pechanec), 37. Pechanec (Kudělka, Bartko) – 4. Žovinec (Sikora, Teper), 29. Kanko (Brodek, Pastor). Rozhodčí: Kovařčík, Škrobák – Novák, Horažďovský. Vyloučení: 4:6, navíc Vítek (VSE) 10 minut OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1020. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:2, 3:2.

VHK ROBE Vsetín: Gába – Hryciow, Smetana, Kudělka, Bartko, Štach, Jenáček, Ondračka – Kloz, Machač, Gajarský – Březina, Pechanec, Gorčík – Hořanský, Šilhavý, Vítek – Půček, Zeman, Klímek.

HC RT TORAX Poruba 2011: Muštukovs – Teper, Žovinec, Voráček, Kozák, Urbanec, Slavík, Pastor, Rudl – Sikora, Jáchym, Pořízek – Stloukal, Korkiakoski, Endál – Káňa, Hudeček, Novikov – Brodek, Kanko, Toman – Hlinka.