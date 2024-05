Obrana hokejového Vsetína se zdá být už naplněna. V úterý odpoledne oznámil podpis, respektive setrvání devátého obránce, kterým je Michal Hryciow. Valaši to sdělili prostřednictvím webových stránek.

Vsetínský obránce Michal Hryciow. | Foto: www.hc-vsetin.cz

„Vsetínskou obranu bude i v nové sezoně tvořit odchovanec klubu Michal Hryciow. Na Lapači se dohodl na nové jednoleté smlouvě, a v současné chvíli je tak sedmým odchovancem na tvořící se soupisce Vsetína. Hryciow na Lapači zažil prvenství jak ve druhé tak i v první lize a jeho kariéra je s krátkou anabázi v ostravské Porubě výhradně spojená s mateřským Vsetínem,“ informoval klub.

Hryciow tak na Lapači zasáhne už do třinácté sezony! Odchovanec klubu zasáhl ještě do II. ligy, s týmem slavil postup do druhé nejvyšší soutěže. V loňské sezoně nechyběl u vítězství v Chance lize, zasáhl i do baráže.

Vsetín má momentálně na soupisce už devět beků. Dva odchovance Šimona Jenáčka a Toma Ondračku, dalšími hráči v defenzivní linii jsou Jakub Ďurkáč, Ondřej Smetana, Jakub Teper, Robin Staněk a dva novicové Adam Srdínko a Jan Zahradníček.