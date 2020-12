„Máme za sebou dobré utkání. Měli jsme výborný pohyb, dá se říci, že jsme soupeře tlačili. Bohužel nás stále trápí efektivita v koncovce, z vytvořených šancí jsme málo produktivní,“ posteskl si kouč Valachů Jan Srdínko.

Skóre utkání otevřel brankou do šatny v první periodě Jan Kloz, nejtěsnější možný náskok držel Vsetín i po dvou třetinách. Domácí vrhli všechny své síly do útoku, vyrovnat se jim podařilo v přesilové hře. Utkání tak dospělo do prodloužení, kde o bonusovém bodu navíc rozhodl opět Jan Kloz, a stal se tak mužem večera.

„V tuhle chvíli možná panuje spokojenost, ale znovu jsme si zápas zbytečně zkomplikovali i útočnými fauly, tady bych neřekl, že se jedná o nedisciplínu, ale spíš nešikovnost až hloupost,“ zlobil se kouč Vsetína.

„Říkám to už delší dobu, stálo nás to a v dalších zápasech i může stát body, nad tím se musí konkrétní hráči zamyslet. Krom těch vyloučení jsme však se zápasem spokojeni. Podali jsme výborný týmový výkon podpořený brankářem Málkem. Jsme rádi, že jsme v prodloužení získali bod navíc, ale jsem přesvědčený, že jsme si zasloužili body tři. Bohužel, na kdyby se nehraje,“ dodal Jan Srdínko.

Další zápas sehraje Vsetín v novém roce na ledě Šumperku.

PROSTĚJOV - ROBE VSETÍN 1:2 v prodl. (0:1 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Drtil (Mrázek) – 20. J. Kloz (Kucharczyk, Bartko), 62. J. Kloz (R. Vlach) . Rozhodčí: Pilný, Šudoma – Pechánek, Roischel. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Bez diváků. Střely na branku: 30:43.

Prostějov: Bláha – Pěnčík, Matyáš, Piegl, Drtil, Rudl, Staněk, Hrdinka – Vachutka, Bartoš, Mrázek – Hrníčko, T. Kaut, Motloch – T. Jandus, M. Novák, Žálčík – Podlaha, Janeček. Vsetín: Málek – Smetana, Jenáček, Bartko, Hryciow, Jenáček, Kudělka, Štach – Gorčík, Pechanec, Březina – Kucharczyk, J. Kloz, Machač – A. Zeman, R. Vlach, Babka – Gajarský, Šilhavý, Hořanský.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Havířov – Přerov 4:2, Slavia – Kolín 3:5, Třebíč – Litoměřice 3:4 v prodl., Šumperk – Kadaň 3:7, Kladno – Jihlava 7:5.

1. Dukla Jihlava 16 9 2 3 2 57:36 33

2. Kladno 14 7 2 2 3 59:43 28

3. Přerov 15 8 1 4 2 45:34 28

4. ROBE Vsetín 16 7 2 5 2 46:43 27

5. Vrchlabí 14 8 0 5 1 51:33 25

6. Benátky n. J. 16 7 1 6 2 45:48 25

7. Sokolov 14 6 2 4 2 51:38 24

8. Slavia Praha 14 6 3 5 0 44:35 24

9. Poruba 14 6 2 5 1 42:34 23

10. Prostějov 15 5 3 5 2 52:47 23

11. Třebíč 12 7 0 3 2 39:36 23

12. Havířov 15 6 1 7 1 43:38 21

13. Kolín 13 5 1 6 1 41:46 18

14. Frýdek-Místek 13 5 0 7 1 38:41 16

15. Litoměřice 15 3 3 8 1 51:64 16

16. Ústí n. L. 14 3 2 7 2 26:48 15

17. Kadaň 13 2 2 9 0 36:68 10

18. Šumperk 15 2 0 11 2 32:66 8