Hosté odvrátili porážku až při závěrečné power-play, výhodu pěti proti šesti zužitkoval obránce Kudělka. „Naštěstí se nám povedlo vyrovnat,“ oddechl si hostující trenér Luboš Jenáček.

Jinak ale ani případná porážka by žádné komplikace nepřinesla, neboť čtvrtý Chomutov prohrál v Havířově 1:5. Vsetínští každopádně chtěli v Přerově uspět, nakonec brali alespoň bod.

„Měli jsme špatný vstup do utkání i první třetinu. Neměli jsme rozježděné nohy. Od druhé třetiny jsme hráli dobrý zápas, celkově šlo o velmi kvalitní souboj s nádechem play-off. Podařilo se nám smazat dvougólové manko, ale dvě a půl minuty před koncem jsme vyrobili individuální chybu a Přerov ji potrestal. Dovednostní disciplína šla lépe soupeři,“ zhodnotil duel na klubovém webu Jenáček.

Podobně mluvil i asistent přerovského trenéra Kočary Jakub Grof.

„Byl to vyrovnaný zápas a výborná příprava na play-off. Přišla spousta lidí, mělo to grády, hrálo se tvrdě, rychle a my jsme to zvládli. Je to výborné vítězství před čtvrtfinále,“ pochvaloval si Grof.

Sobotní duel druhého se třetím týmem před vyřazovacími boji měl od začátku vše. Oba týmy si nedarovaly ani kousek ledu zadarmo, nechyběly tvrdé souboje, parádní tempo a v první třetině ani góly.

O ten první se postaral v 7. minutě Matouš Kratochvil. Jeho střela zápěstím propadla Bláhovy někudy na bližší tyč. O necelé tři minuty později vyrazili do přečíslení Šimon Kratochvil, Jaroslav Moučka a Martin Weinhold. A poslední jmenovaný rychlou spolupráci zakončil přesně k tyči – 2:0.

Vsetínští odpověděli na konci 13. minuty, když se puk trošku se štěstím poodrážel před bránu k nekrytému Jeřábkovi, který snížil.

Prostřední dějství branku ani větší počet šancí nenabídlo, diváci se ale rozhodně nenudili. Skóre se mohlo měnit po zatoulané střele hostů z větší vzdálenosti, ta však jen orazítkovala břevno Klimešovy brány.

Valaši nicméně zvyšovali své nasazení, které jim v první dvacetiminutovce chybělo. Ve 45. minutě se zastřeloval Radim Kucharczyk, který v jasné pozici netrefil prázdnou klec. Mrzet ho to moc nemuselo. Po strhující pasáži na obou stranách přeci jen Kucharczyk srovnal na 2:2.

Jenže v 58. minutě si vzal slovo benjamínek v přerovském dresu. Čerstvě sedmnáctiletý odchovanec Martin Ryšavý využil chyby v hostující rozehrávce.

Moc nechybělo a první gól nyní už vítkovického mladíčka mezi muži by byl tím rozhodujícím. Vsetín ale při závěrečné power play 23 vteřin před koncem srovnal díky Tomáši Kudělkovi, který prostřelil Klimeše.

Přerovský fantom v bráně nicméně Zubry podržel v prodloužení a gól za svá záda nepustil ani při samostatných nájezdech. Na druhé straně se prosadili Pšurný, Kubeš i Forman a rozhodli tak o parádním loučení domácích s povedenou základní částí.

První utkání play-off odehraje Přerov na domácím ledě ve čtvrtek 19. března. Soupeřem mu bude někdo z předkola, v němž se nakonec utkají Slavia Praha, Poruba, Jihlava a Třebíč.

„Sezona je do této doby povedená. Tím to ale dnes skončilo. Od zítřka se soustředíme na další část sezony. Máme na to necelých čtrnáct dní, abychom kluky připravili co nejlépe na play-off,“ uzavřel Grof.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 4:3 po samostatných nájezdech (2:1, 0:0, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 7. M. Kratochvil (Moučka, Weinhold), 9. Weinhold (Moučka, Š. Kratochvil), 58. Ryšavý (Moučka, Hejcman), rozhodující nájezd Pšurný – 13. Jeřábek (Pechanec, Březina), 54. Kucharczyk (Slováček, Volf), 60. Kudělka (Slováček). Rozhodčí: Dědek, Fiala – Bartek, Hranoš. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 2611. Střely na branku: 29:39.

Přerov: Klimeš – Krisl, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Forman, Šnajnar – Dvořák, Pšurný, Berger – Ryšavý, Hejcman, Moučka – Š. Kratochvil, M. Kratochvil, Goiš – Süss, Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Vsetín: Bláha – Kudělka, Slováček, Teper, Smetana, Hryciow, Jeřábek – Gorčík, Vlach, Jonák – Tůma, Pechanec, Březina – Karafiát, Kucharczyk, Procházka – Vítek, Volf, Hořanský – Šilhavý. Trenéři: Jiří Dopita, Luboš Jenáček.

Výsledky o pořadí v play-off: Havířov – Chomutov 5:1 (1:1, 1:0, 3:0), Litoměřice – Slavia Praha 6:3 (2:0, 3:3, 1:0), České Budějovice – Poruba 8:1 (0:0, 4:1, 4:0).

Konečná tabulka

O pořadí v play-off:

1. České Budějovice 58 49 1 4 4 269:124 153

2. Přerov 58 29 8 6 15 159:133 109

3. Vsetín 58 27 5 6 20 180:157 97

4. Chomutov 58 29 2 4 23 169:155 95

5. Havířov 58 30 1 2 25 156:151 94

6. Litoměřice 58 23 5 6 24 199:190 85

7. Slavia Praha 58 24 6 1 27 170:182 85

8. Poruba 58 24 3 0 31 171:184 78

Výsledky: Kadaň – Třebíč 5:6 (2:1, 1:4, 2:1), Frýdek-Místek – Benátky nad Jizerou 5:4 po prodloužení (1:2, 2:2, 1:0 – 1:0), Prostějov – Ústí nad Labem 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), Jihlava – Sokolov 3:1(2:0, 0:0, 1:1).

O účast v předkole:

9. Jihlava 58 31 3 8 16 180:134 107

10. Třebíč 58 29 6 5 18 180:151 104

11. Frýdek-Místek 58 23 9 7 19 212:167 94

12. Prostějov 58 25 3 7 23 191:183 88

13. Benátky nad Jizerou 58 13 13 4 28 152:188 69

14. Ústí nad Labem 58 14 2 6 36 155:234 52

15. Kadaň 58 11 3 3 41 127:261 42

16. Sokolov 58 9 4 5 40 155:231 40