Sezona jim skončila teprve před týdnem skončila. Už nyní ale pilně pracují na novém ročníku. Vedení hokejového Vsetína to potvrdilo v polovině dubna, kdy na oficiálních webových stránek ohlásilo setrvání útočného duo Štěpán Bláha, Daniels Berzinš. Zatímco 25letý Bláha prodloužil na rok s opcí, u o rok mladšího Berzinše opce není.

Štěpán Bláha. | Foto: VHK ROBE Vsetín

„Štěpána jsme před sezonou brali s tím, že potřebujeme bruslivého a šikovného útočníka, který umí odvést černou práci ve čtvrté lajně a stejně tak být platnou součástí elitní pětky. Jak trenéři, tak i vedení jsme s ním byli spokojení. Proto jsme Štěpánovi nabídli smlouvu na další sezonu,“ vysvětlil sportovní manažer vsetínského klubu Radim Tesařík.

„Všechno se seběhlo velmi rychle. Sezona plynula, připravovali jsme se na play-off. Do toho mi bylo sděleno, že by se mnou chtěl klub prodloužit spolupráci. Neváhal jsem a okamžitě nabídku přijal. Hodně se mi tady líbí, mám zde část rodiny a budoucí manželku. Jsem moc rád, že budu pokračovat na Vsetíně,“ radoval se Bláha ze setrvání na Valašsku.

Každý šel nadoraz, připouští Weintritt. Klhůfek a Vávra měli zlomený prst

Ve Vsetíně navíc bude pokračovat lotyšský centr Daniels Berzinš, jenž do klubu přišel v létě z Finska.

„Když Daniels dostal v průběhu sezony šanci v prvních pětkách, potvrdil nám to, co jsme o něm měli před sezonou zjištěné. Tedy že se jedná o nadstandardního hráče na první ligu. Na ledě podával výborné výkony jak směrem dozadu, tak dopředu. Je to velmi dobrý komplexní hokejista a jsme rádi, že bude na Vsetíně hrát i v příští sezoně,“ těší Tesaříka.

Klhůfek o velké zahozené šanci i fanoušcích: Je škoda, že tady nebyli

„Jsem moc rád, že jsem se Vsetínem prodloužil smlouvu o další rok. Když se ohlédnu za uplynulou sezonou, myslím si, že byla úspěšná. V jejím průběhu byly určité změny, přišli noví trenéři, ale se všemi problémy jsme se vyrovnali. Byli jsme blízko k tomu, abychom soutěž vyhráli. Bohužel to těsně nevyšlo, ale položili jsme opravdu silné základy pro další ročník. Jsem rád, že jsem součástí tohoto týmu. Víme, za čím si jdeme, a jsem přesvědčený, že příští rok můžeme být ještě úspěšnější,“ věří Berzinš.

Valaši už před začátkem letošního play-off druhé nejvyšší soutěže informovali o prodloužení smlouvy s oblíbenou útočnou dvojicí Vít Jonák, Luboš Rob. V klubu navíc setrvalo také obranné duo Ondřej Smetana, Jiří Říha.