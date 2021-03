„Po prohře se mi těžko mluví. Ještě hůře po tom, že jsme v řádné hrací době znovu dali pouze jeden gól,“ povzdechl si hlavní trenér Vsetína Roman Stantien.

Střelecké trápení ho mrzí o to více, že jeho svěřenci v závěrečných dvou zápasech základní části dohromady vstřelili čtrnáct branek. „Vypadalo to, že se chytli i netradiční střelci a že se někdo více projeví střelecky. Zakončení nám bohužel stále vázne, tam je celý kámen úrazu,“ uvědomuje si zkušený 56letý kouč.

Mužstva za sebou měla náročný čtvrteční zápas, ve kterém se nerozhodlo ani po 80 minutách hrací doby. Valachům nakonec vítězství v samostatných nájezdech zajistil útočník David Březina. Mančaftům na rekonvalescenci zbývalo necelých čtyřiadvacet hodin.

Stejně jako do čtvrtečního duelu, tak rovněž do toho pátečního lépe vstoupili hosté, kteří se prosadili na začátku 11. minuty zásluhou Klikorky. Domácí na vyrovnání nepotřebovali ani tři minuty, v přesilové hře přesně zamířil Vlach. Radost Valachů však trvala pouhých dvacet vteřin, vedení na stranu Slovanu vrátil Sklenář. „Byla chyba, že jsme hned po vyrovnání na 1:1 obdrželi gól na 1:2, tam nám to zaskřípalo,“ naříkal Stantien, který ze střídačky sledoval úspěšný pokus hostujícího útočníka do pravého růžku vsetínské branky.

Vsetínští se ale nehodlali vzdát a stejně jako v prvním střetnutí letošního předkola play-off chtěli vyrovnat. Do příležitostí se zejména probojovali Gorčík a Pechanec, ani jeden z nich však přesně nezamířil.

Velkou šanci měl pouhých šest vteřin před koncem třetí sirény Březina, klíčový muž čtvrtečního duelu však puk do prázdné branky před ústeckými obránci nedorazil.

„Závěr jsme stahovali na tři lajny, zkomplikovalo nám to vyloučení na pět minut,“ poukázal na trest z 54. minuty Davida Vítka za napadení. „Paradoxně od této části zápasu jsme začali předvádět nejlepší fázi,“ uzavřel Roman Stantien.

Série se za stavu 1:1 v neděli přesouvá na druhou stranu republiky, další duel je na programu hned v pondělí.

2. zápas předkola play-off

VHK ROBE Vsetín – HC Slovan Ústí nad Labem 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. R. Vlach (Kucharczyk, Štach) – 11. Klikorka (Matějček), 13. D. Sklenář (Protasenja, Š. Havránek)

Střely na branku: 35:24. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Kreuzer, Polonyi

VHK ROBE Vsetín: Gába (Málek) – Smetana, Ondračka, Hryciow, Bartko, Kudělka (C), Štach (A), Š. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Babka, R. Vlach, R. Půček – Hořanský, Kucharczyk (A), Vítek – L. Bednář, A. Zeman, Berger.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík (Haas) – Š. Havránek (A), J. Drtina, Klikorka, Vladimír Brož, Vacík, Vala, M. Voženílek (C) – Trávníček, Vrdlovec, Severa (A) – Tůma, Matějček, O. Bláha – D. Sklenář, Protasenja, Grim – Jouza, Costa, M. Bláha.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Litoměřice – Sokolov 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), stav série 1:1

Poruba – Prostějov 4:2 (0:2, 1:0, 3:0), stav série 2:0

Třebíč – Slavia Praha 0:2 (0:0, 0:0, 0:2), stav série 1:1