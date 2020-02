Valaši navzdory porážce a výhře Poruby nad Slavií získali minimálně pro čtvrtfinále pro play-off výhodu domácího prostředí.

„Neplnili jsme to, co jsme si řekli a soupeř zaslouženě vyhrál. Hrají dlouhodobě hokej, se kterým máme potíže,“ litoval po zápase do kamery klubové televize bek Vsetína Radek Jeřábek.

Vsetín hrající v modrých dresech v rámci charitativní akce Hokej na dřeň prohrával už od 4. minuty brankou hostujícího Procházky, ovšem Volf s Vlachem do poloviny zápasu otočili výsledek. Jenže ve 38. minutě vyrovnal Bambula a na začátku třetí části Chrobeček se Semanem převážili skóre na stranu hostů. Gól Bednáře z 58. minuty už jen pečetil radost hostů.

„Druhou třetinu jsme měli zakončit naším vedením 3:1. Místo toho byl stav 2:2. Nepohlídali jsme si Bambulu po našich dvou nevyužitých přesilovkách. Dostali jsme laciný gól na 2:2 a zápas rozhodly dva rychlé góly. Pak už jsme to honili. Dnes jsme neměli dobrou střeleckou formu, puky se k nám neodrážely kolem brány, jak bychom potřebovali. Byl to vyrovnaný hokej už s prvky play-off ve výborné atmosféře. Havířov byl šťastnější. Hrál velmi dobře, ale my jsme doma zvyklí dávat víc gólů,“ mrzelo trenéra Vsetína Luboše Jenáčka.

Už v pondělí nastoupí Vsetín od 17.30 hodin na ledě Poruby.

VHK ROBE VSETÍN - HAVÍŘOV 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. L. Volf, 29. R. Vlach (Slováček) – 4. O. Procházka (Matai, E. Němec), 38. Bambula (Malina), 41. Chroboček (Dajčar), 42. F. Seman (Rašner, L. Bednář), 58. L. Bednář (Bambula, Stezka). Rozhodčí: Kopeček, Otáhal – Barek, Blažek. Vyloučení: 8:6, navíc Chroboček (Havířov) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3150. Střely na branku: 37:30. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 2:1, 2:2, 2:5.

VHK ROBE Vsetín: Bláha – Slováček, Kudělka, Smetana, Hunkes (A), Jeřábek, J. Drtina (C), Dudáš – Jonák, Rehuš, Gorčík – Březina, Pechanec, D. Tůma – Procházka, R. Vlach, Kucharczyk – Karafiát, Šilhavý, L. Volf.

Havířov: Stezka – Dajčar, Chroboček, Malina, Rašner, T. Černý, Mrowiec, Matai – Kotala, E. Němec, O. Procházka – Bambula, F. Seman (A), L. Bednář (A) – Danielčák, Baláž, Doktor – Fridrich, Maruna (C), Bernovský.

Další výsledky: Slavia – Poruba 2011 2:3, Chomutov – Č. Budějovice 1:2, Vsetín – Havířov 2:5, Litoměřice – Přerov 5:4 po s.n.

O pořadí v play-off

1. Č.Budějovice 55 46 1 0 4 4 244 : 120 144 +124

2. Přerov 56 28 7 0 6 15 151 : 128 104 +23

3. Vsetín 55 27 5 0 5 18 173 : 145 96 +28

4. Chomutov 56 28 2 0 4 22 164 : 148 92 +16

5. Slavia 55 24 6 0 1 24 164 : 160 85 +4

6. Havířov 55 27 1 0 2 25 143 : 144 85 -1

7. Litoměřice 55 22 5 0 6 22 188 : 179 82 +9

8. Poruba 55 23 3 0 0 29 164 : 170 75 -6