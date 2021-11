„Do zápasu jsme vstoupili dobře, první třetinu jsme měli navrch. Vedli jsme 2:0," pochvaloval si na pozápasové tiskové konferenci hlavní kouč Valachů Roman Stantien.

Naopak se druhou dvacetiminutovou duelu spokojený být vůbec nemohl. „Hraje se šedesát minut," zdůraznila legenda vsetínského hokeje. „Soupeř nás ve druhé třetině zavřel v našem pásmu, vytvořili jsme hodně nepřesných přihrávek. Z tlaku jsme dvakrát inkasovali," poukázal na dvě branky Dukly.

Díky trefě Hořanského však Valaši do kabin odcházeli s náskokem 3:2. A ten v závěrečném dějství uhájili. V oslabení se navíc při power-play trefil Jonák. „Chtěli jsme to ubojovat, což se nám celkem podařilo. A to i přes zbytečná vyloučení v útočném pásmu. Výborně nás podržel Málek, stejně jako obrana. S nasazením jsme to dobojovali až do konce," pochvaloval si Stantien.

Slovenský trenér však nebyl pouze spokojený s pátou výhrou svých svěřenců v řadě, ale také s letošní nejvyšší návštěvou na Lapači, na který zavítalo přes tři tisíce diváků. „Podpora perfektního obecenstva byla úžasná od začátku do konce. V závěru nám hodně pomohlo. Znovu klobouk dolů před nimi," nemohl si Roman Stantien vynachválit vsetínské fanoušky.

Hokejisty Vsetína teď zabrzdí reprezentační pauza, po návratu Chance ligy navíc v pondělí 15. listopadu budou mít volný den. Do soutěžního kolotoče se tak vrátí až na státní svátek, 17. listopadu budou dobývat Porubu.

Chance liga, 19. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Dukla Jihlava 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Berger (Buchta, D. Březina), 19. R. Půček (D. Březina), 37. Hořanský (Graborenko, D. Březina), 60. Jonák (Štach) – 30. M. Zadražil (L. Mareš, Houška), 39. T. Harkabus (L. Mareš, T. Havránek)

VHK ROBE Vsetín: J. Málek (D. Sachr) – Jerofejevs, Štach (A), Smetana, Buchta, Graborenko, Ondračka, Hryciow – Jonák (C), Rob, Hořanský – D. Březina, Vítek, R. Půček – Kucharczyk (A), Klímek, Gago – Berger, A. Zeman.

HC Dukla Jihlava: A. Wolf – Bilčík (C), L. Mareš, Kowalczyk, Niko, T. Harkabus, Machů – Helt, Lichanec, Fronk – T. Havránek, F. Seman, Illéš – Cachnín, M. Juda, Vítězslav Brož – M. Zadražil, Houška.