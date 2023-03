Přijít to muselo. Stalo se tak ve chvíli, kdy to hokejisty Vsetína tolik trápit nemusí. Teprve ve středu večer poprvé padli v probíhajícím play-off, na ledě Prostějova prohráli 2:3. V semifinálové sérii Chance ligy stále vedou 2:1 na zápasy.

Hokejisté Vsetína (zelené dresy) v Prostějově neuspěli. | Foto: Deník/David Kubatík

„Nikdo si před začátkem série nemyslel, že by to mohlo skončit 4:0. Zápas si trochu rozebereme na videu, mrkeneme, co bylo dobře a co zle. Připravíme se, abychom z Prostějova odjížděli za stavu 3:1,“ přeje si asistent trenéra Vsetína Radim Kucharczyk.

Valaši mohli nasadit Roba, který nakonec unikl trestu za faul ze druhého duelu na Maláka. V sestavě naopak chyběl Sihvonen, jehož místo ve třetí formaci zaujal Berger.

Rob unikl trestu. V Prostějově zuří: Je to hnus!

První třetina nabídla velkou taktickou bitvu, ve které se ani jeden z týmů nedokázal prosadit. Druhé dějství už bylo o něčem jiném.

Prostějov se poprvé v sérii dostal do vedení, o které přišel při vlastní přesilové hře. Obrovské zaváhání využil Klhůfek, jemuž nabil Holec.

Radost hostů trvala jen chvíli, ještě v témže nerovném složení sil udeřil domácí Venkrbec. Hosté se i podruhé dočkali vyrovnání, v přesilové hře se trefil Berzinš. Vsetínští i měli šanci odskočit na 3:2, Klhůfek ovšem nevyužil zaváhání Pavelky. Potřetí naopak vedli domácí.

OBRAZEM: Lapač znovu zůstal nedobyt! Vsetín udolal Prostějov i podruhé

„Vždy je důležitý, aby tým po vyrovnání nějaký čas držel stav na plichtě. Nám se to bohužel nepodařilo, domácí hned odskočili. V závěru jsme měli velký tlak, už nám to tam nespadlo,“ posteskl Kucharczyk.

Valaši budou mít šanci na nápravu už dnes, na Hané opětovně začínají v 18.00 hodin.

Chance liga, 3. semifinále

Jestřábi Prostějov – ROBE Vsetín 3:2 (0:0, 3:2, 0:0), stav série 1:2 na zápasy

Branky a nahrávky: 23. Hašek (Ostřížek, Bartko), 26. Venkrbec (Staněk), 35. Jandus (Bartko) – 25. Klhůfek (Holec, Jenáček), 29. Bērziņš (Jonák, Smetana). Střely na branku: 17:30. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: K. Zavřel, Z. Kubičík – R. Zídek, H. Kráĺ. Diváci: 3 371.

Prostějov: Pavelka (J. Němeček) – Valenta, Kubeš, Malák, Bartko, Staněk, Pěnčík, Hamšík – V. Burian, Ostřížek, Hašek – Jansa, T. Jáchym (A), Slanina – Illéš, Vlach, Veselý – Maruna, Venkrbec (C), Jandus.

Vsetín: Žukov (Vošvrda) – O. Němec, Česánek, Kajínek, Jenáček, Smetana, Voženílek, Hryciow – Jonák, Bērziņš, Rob – Holec, Klhůfek, Půček – Berger, Přikryl, Š. Bláha – Hořanský, Lichanec, Jenyš.